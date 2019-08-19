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Анонсировано продолжение легендарной серии квестов Syberia

Текст:   Богдан Бобров
19.08.2019,  
15:56
Фото: Syberia/Facebook Фото: Syberia/Facebook
Фото: Syberia/Facebook

Французская компания Microïds анонсировала новую часть в культовой серии квестов Syberia, игра получила подзаголовок The World Before.

Разработчики сообщают, что главная героиня франшизы - Кейт Уокер, снова вернется к приключениям в атмосфере фантастического искусства Бенуа Сокаля.

Авторы обещают наполнить игровой процесс еще большим количеством местных роботов-автоматов, головоломок и необычных персонажей.

На данный момент известно, что проект находится в производстве уже 18 месяцев, но при анонсе не показали ничего, кроме единственного черно-белого постера.

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Более подробную информацию о дате выхода и платформах создатели обещают опубликовать в ближайшее время.

Первая часть Syberia вышла в далеком 2002 году и имела ошеломительный успех, позже она была портирована на множество платформ и обрела культовый статус.

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Фото: REUTERS/Dado Ruvic/File Photo
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