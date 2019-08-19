Анонсировано продолжение легендарной серии квестов Syberia

Французская компания Microïds анонсировала новую часть в культовой серии квестов Syberia, игра получила подзаголовок The World Before.

Syberia: The world before.

Kate Walker returns for a new adventure! More information soon.@Syberia : Le Monde d’Avant.

Kate Walker de retour dans une nouvelle aventure ! Plus d'informations prochainement. pic.twitter.com/SMQmvUXNZM — Microids #Gamescom2019 (@Microids_off) 19 августа 2019 г.

Разработчики сообщают, что главная героиня франшизы - Кейт Уокер, снова вернется к приключениям в атмосфере фантастического искусства Бенуа Сокаля.

Авторы обещают наполнить игровой процесс еще большим количеством местных роботов-автоматов, головоломок и необычных персонажей.

На данный момент известно, что проект находится в производстве уже 18 месяцев, но при анонсе не показали ничего, кроме единственного черно-белого постера.

Более подробную информацию о дате выхода и платформах создатели обещают опубликовать в ближайшее время.

Первая часть Syberia вышла в далеком 2002 году и имела ошеломительный успех, позже она была портирована на множество платформ и обрела культовый статус.