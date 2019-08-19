Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2019 г. N 10 г. Москва "О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в эпидемическом сезоне 2019 - 2020 годов"

Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 августа 2019 г.

Регистрационный N 55593

Я, Главный государственный санитарный врач Российской Федерации А.Ю. Попова, в целях усиления мероприятий по предупреждению заболеваний гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (далее - ОРВИ) населения Российской Федерации и подготовки к эпидемическому сезону по гриппу и ОРВИ 2019 - 2020 годов, в соответствии со статьей 51 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1650; 2002, N 1 (ч. 1), ст. 2; 2003, N 2, ст. 167; N 27 (ч. 1), ст. 2700; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 19, ст. 1752; 2006, N 1, ст. 10; N 52 (ч. 1), ст. 5498; 2007, N 1 (ч. 1), ст. 21, ст. 29; N 27, ст. 3213; N 46, ст. 5554; N 49, ст. 6070; 2008, N 29 (ч. 1), ст. 3418; N 30 (ч. 2), ст. 3616; N 44, ст.4984; N 52 (ч.1), ст. 6223; 2009, N 1, ст. 17; 2010, N 40, ст. 4969; 2011, N 1, ст. 6; N 30 (ч. 1), ст. 4563; N 30 (ч.1), ст. 4590; N 30 (ч.1), ст. 4591; N 30 (ч.1), ст.4596; N 50, ст.7359; 2012, N24, ст.3069, N26, ст.3446; 2013, N 27, ст. 3447; N 30 (ч.1), ст. 4079; N 48, ст. 6165; 2014, N 26 (ч.1), ст. 3366, ст. 3377; 2015, N 1 (ч.1), ст. 11; N 27, ст. 3951; N 29 (ч.1), ст. 4334, ст. 4359; 2016, N 27 (ч.1), ст. 4160; N 27 (ч.2), ст. 4238, 2017, N 27, ст. 3932, ст. 3938, N 31 (ч.1), ст. 4765, ст. 4770; 2018, N 17, ст. 2430; N 18, ст. 2571; N 30, ст. 4543; N 32 (ч. 2), ст. 5135) и пунктом 2 статьи 10 Федерального закона от 17.09.1998 N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 38 ст. 4736; 2000, N 33, ст. 3348; 2003, N 2, ст. 167; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N1 (ч.1), ст. 25; 2006, N 27, ст. 2879; 2007, N 43, ст. 5084; N 49, ст. 6070; 2008, N 30 (ч.2), ст. 3616, N 52 (ч.1), ст. 6236; 2009, N 1, ст. 21, N 30, ст. 3739; 2010, N50, ст. 6599; 2011, N30 (ч.1), ст. 4590; 2012, N53 (ч.1), ст. 7589; 2013, N19, ст.2331; N 27, ст. 3477; N 48, ст. 6165; N 51, ст. 6688; 2015, N 1 (ч.1), ст. 48; N 14, ст. 2008, 2018, N11, ст. 1591; N49 (ч. 1-4), ст. 7521) постановляю:

1. Высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации (руководителям высшего исполнительного органа государственной власти субъектов Российской Федерации) рекомендовать:

1.1. Рассмотреть вопросы о ходе подготовки к эпидемическому сезону заболеваемости гриппом и ОРВИ 2019 - 2020 годов, в том числе:

а) о готовности медицинских организаций к эпидемическому сезону; обеспеченности их материальными ресурсами, включая наличие запаса противовирусных препаратов, дезинфекционных средств, средств индивидуальной защиты, обеспечение специальной медицинской аппаратурой, транспортом;

б) о подготовке медицинских работников по вопросам оказания медицинской помощи населению при гриппе и ОРВИ, внебольничных пневмониях;

в) о перепрофилировании медицинских организаций на время эпидемического подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ;

г) о готовности образовательных, социальных, медицинских, транспортных, жилищно-коммунальных организаций независимо от их организационно-правовой формы по поддержанию в осенне-зимний период года необходимого температурного режима;

д) об организации с 30.08.2019 системной работы по информированию населения о мерах профилактики гриппа и ОРВИ, о преимуществах иммунопрофилактики гриппа;

е) об обеспечении охватов прививками против гриппа не менее 45% населения, лиц, относящихся к группам риска - не менее 75%.

1.2. Внести при необходимости коррективы в региональные планы профилактических и противоэпидемических мероприятий по борьбе с гриппом и ОРВИ.

1.3. Содействовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья в организации и проведении в осенний период 2019 года мероприятий по иммунизации против гриппа лиц, относящихся к группам риска, определенных национальным календарем профилактических прививок, а также лиц, работающих в организациях птицеводства, сотрудников зоопарков, имеющих контакт с птицей, и лиц, осуществляющих разведение домашней птицы для ее реализации населению.

1.4. Предусмотреть выделение необходимых ассигнований на закупку медицинского оборудования, иммунобиологических лекарственных препаратов для проведения специфической профилактики среди категории граждан, не подлежащих обязательной вакцинации, прочих лекарственных средств для профилактики и лечения гриппа и ОРВИ, средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств в соответствии с расчетной потребностью.

1.5. С учетом эпидемиологической ситуации по гриппу и ОРВИ, складывающейся в регионе, и прогноза ее развития своевременно вводить ограничительные мероприятия.

2. Руководителям территориальных органов Роспотребнадзора совместно с руководителями органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья:

2.1. Внести при необходимости на рассмотрение органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации предложения по корректировке региональных планов мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ и их финансированию для достижения охвата профилактическими прививками против гриппа не менее 45% от численности населения субъекта Российской Федерации, охвата иммунизацией лиц, относящихся к группам риска, определенных национальным календарем профилактических прививок, не менее 75%, включая лиц, работающих в организациях птицеводства и свиноводства, сотрудников зоопарков, имеющих контакт с птицей, и лиц, осуществляющих разведение домашней птицы для ее реализации населению.

2.2. Провести оценку готовности медицинских организаций к работе в период эпидемического подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ, включая обеспеченность профильными койками и специальным оборудованием для оказания медицинской помощи больным гриппом и ОРВИ, внебольничными пневмониями, возможность оперативного перепрофилирования стационаров, развертывания отделений для лечения больных гриппом в амбулаторно-поликлинических организациях и подготовку дополнительного медицинского персонала.

2.3. Обеспечить проведение систематического анализа заболеваемости гриппом, ОРВИ и внебольничными пневмониями в субъекте Российской Федерации для своевременного введения дополнительных противоэпидемических мер и лабораторного обследования больных с тяжелым и нетипичным течением заболевания.

2.4. Организовать, начиная с 30.08.2019, еженедельный сбор данных и оперативное информирование Роспотребнадзора обо всех заболевших с первичным клиническим диагнозом грипп, привитых против гриппа, в том числе с анализом по группам риска.

2.5. Обеспечить проведение серологического мониторинга за гриппом:

а) в предэпидемический период - для оценки состояния коллективного иммунитета к актуальным и ранее циркулировавшим антигенным вариантам возбудителей гриппа;

б) в поствакцинальный период - для оценки эффективности специфической профилактики гриппа;

в) в течение эпидемического сезона - мониторинг за циркуляцией возбудителей гриппа.

2.6. Организовать, начиная с 30.08.2019, информирование населения о преимуществах вакцинопрофилактики и других мерах профилактики гриппа, в том числе с использованием средств массовой информации.

2.7. Обеспечить незамедлительное информирование Роспотребнадзора о регистрации в регионе очагов гриппа птиц и оперативное проведение полного комплекса противоэпидемических и профилактических мероприятий в очагах гриппа птиц.

3. Руководителям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья рекомендовать:

3.1. С 30.08.2019 и в течение эпидемического сезона по гриппу и ОРВИ 2019 - 2020 годов обеспечить систематическую подготовку медицинского персонала по вопросам оказания медицинской помощи населению при гриппе и ОРВИ, внебольничных пневмониях (в том числе по работе с медицинским оборудованием), а также вакцинопрофилактики гриппа, обратив особое внимание на подготовку молодых специалистов.

3.2. Обеспечить проведение прививочной кампании против гриппа в осенний период 2019 года с максимальным (не менее 75%) охватом прививками населения из групп риска, предусмотренных национальным календарем профилактических прививок, а также других групп населения.

3.3. Организовать своевременное в необходимом объеме оказание медицинской помощи населению на дому, в амбулаторных и стационарных медицинских организациях в период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ, обратив особое внимание на детей, беременных женщин и лиц, относящихся к группам риска.

3.4. Внедрить в практику для врачей, оказывающих первичную медицинскую помощь, сотрудников скорой медицинской помощи, приемных отделений стационаров опросники для больных с клиническими признаками гриппа и ОРВИ в целях оперативной диагностики и прогноза заболеваний гриппом, другими ОРВИ, внебольничными пневмониями, а также определения маршрутизации и объемов оказания медицинской помощи.

3.5. Организовать контроль динамики состояния здоровья больных гриппом, имеющих хронические заболевания и не привитых против гриппа.

3.6. Принять меры по недопущению внутрибольничного распространения респираторных вирусных инфекций, в том числе введению запрета посещений структурных подразделений родовспомогательных стационаров и медицинских организаций второго этапа выхаживания родственниками и лицами, не являющимися сотрудниками указанных организаций, на период активной циркуляции вирусов гриппа и других респираторных вирусов негриппозной этиологии. Обеспечить допуск матерей по уходу за новорожденными в стационары после прохождения фильтров на предмет выявления острых инфекционных заболеваний, в том числе ОРВИ.

3.7. Обеспечить поддержание неснижаемого запаса противовирусных препаратов, дезинфекционных средств и средств индивидуальной защиты в аптечной сети и стационарах.

3.8. Организовать забор и доставку в соответствующие диагностические лаборатории материала надлежащего качества от больных гриппом и ОРВИ:

а) в начале эпидемиологического сезона - от первых случаев гриппа и ОРВИ;

б) в течение эпидемиологического сезона - из очагов в организованных коллективах, от лиц с тяжелой формой заболевания, от привитых от гриппа лиц, заболевших гриппом, а также от лиц, имеющих контакт с домашней или дикой птицей;

в) в каждом случае смерти от гриппа и ОРВИ (секционный материал).

3.9. Принять меры по организации проведения диагностических исследований на грипп материала от больных гриппом, ОРВИ, внебольничными пневмониями на базе лабораторий медицинских организаций.

3.10. Принять меры по снижению числа летальных случаев гриппа.

3.11. При регистрации летальных исходов в результате заболеваний гриппом и внебольничных пневмоний проводить комиссионное рассмотрение каждого случая с целью установления причин и факторов, обусловивших летальный исход.

4. Руководителям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования рекомендовать:

4.1. Принять меры по подготовке образовательных организаций к работе в осенне-зимний период, обратив особое внимание на условия соблюдения оптимального теплового режима, режима проветривания помещений, наличие необходимого оборудования и расходных материалов: бактерицидных ламп, термометров, дезинфекционных средств, средств индивидуальной защиты органов дыхания для сотрудников.

4.2. Обеспечить контроль за проведением иммунизации против гриппа сотрудников образовательных организаций.

4.3. Обеспечить своевременное введение ограничительных мероприятий в период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ, в том числе по приостановлению учебного процесса, отмене массовых культурных и спортивных мероприятий.

4.4. Провести совместно с территориальными органами Роспотребнадзора обучение персонала дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций мерам профилактики гриппа.

5. Руководителям организаций независимо от организационно-правовой формы рекомендовать:

5.1. Организовать иммунизацию сотрудников против гриппа.

5.2. Принять меры по недопущению переохлаждения лиц, работающих на открытом воздухе в зимний период, обеспечив наличие помещений для обогрева и приема пищи, а также соблюдение оптимального температурного режима в помещениях.

5.3. В период эпидемического сезона по гриппу и ОРВИ:

а) принять меры по недопущению к работе лиц, больных ОРВИ;

б) обеспечить сотрудников, работающих с населением, средствами индивидуальной защиты органов дыхания (медицинскими масками).

6. Руководителям территориальных органов Роспотребнадзора, главным врачам центров гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора с 30.08.2019 обеспечить:

6.1. Проведение мониторинга за заболеваемостью гриппом и ОРВИ, внебольничными пневмониями, расшифровку этиологии указанных заболеваний с применением методов быстрой лабораторной диагностики, поддержание необходимого уровня оснащенности диагностическими препаратами лабораторий для идентификации вирусов гриппа, в том числе гриппа птиц.

6.2. Качественный сбор, надлежащие условия и своевременность транспортирования биологического материала в ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора или ФБУН "Центральный НИИ эпидемиологии" Роспотребнадзора для проведения углубленных молекулярно-генетических и вирусологических исследований.

6.3. Отправку образцов биологического материала в ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора или ФБУН "Центральный НИИ эпидемиологии" Роспотребнадзора для проведения углубленных молекулярно-генетических и вирусологических исследований:

а) от первых заболевших гриппом и ОРВИ;

б) от лиц с тяжелой формой заболевания, от привитых от гриппа лиц, заболевших гриппом, а также от лиц, имеющих контакт с домашней или дикой птицей, из очагов в организованных коллективах;

в) в каждом случае смерти от гриппа и ОРВИ (секционный материал).

7. ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора (Максютов Р.А.), ФБУН "Центральный НИИ эпидемиологии" Роспотребнадзора (Акимкин В.Г.) обеспечить:

7.1. Проведение углубленных молекулярно-генетических и вирусологических исследований биологического материала от больных гриппом, представленного центрами гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, информирование Роспотребнадзора и территориальных органов Роспотребнадзора о результатах исследований.

7.2. Оказание практической и методической помощи территориальным органам и учреждениям Роспотребнадзора в проведении лабораторной диагностики гриппа и ОРВИ.

8. Руководителям территориальных органов Роспотребнадзора с 30.08.2019 установить контроль за:

8.1. Организацией и проведением иммунизации населения против гриппа, соблюдением условий транспортирования и хранения гриппозных вакцин в медицинских организациях.

8.2. Проведением подготовительных мероприятий к эпидемическому сезону гриппа и ОРВИ медицинскими и образовательными организациями, организациями торговли и другими организациями.

8.3. Своевременностью проведения учета и анализа заболеваемости гриппом и ОРВИ с учетом результатов лабораторных исследований.

8.4. Своевременностью введения ограничительных мероприятий медицинскими и образовательными организациями, организациями торговли и другими организациями при осложнении эпидемиологической ситуации.

8.5. Соблюдением требований санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2.3117-13 "Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.11.2013 N 63 (зарегистрировано Минюстом России 04.04.2014, регистрационный номер 31831).

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главного государственного санитарного врача Российской Федерации Брагину И.В.

А. Попова