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19.08.2019 00:25
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Астрономы показали, как видят Землю инопланетяне

Текст: Тимур Алимов

Исследователи из Корнеллского университета показали, как может выглядеть Земля на снимках с телескопов, гипотетически расположенных на других планетах.

Как сообщает издание Science, для получения модели астрофизики использовали около 10 тысяч снимков нашей планеты, которые были сделаны из глубокого космоса спутником NASA Deep Space Climate Observatory (DSCOVR). Аппарат находится в точке гравитационного баланса между Землей и Солнцем, что позволяет ему видеть только солнечную сторону Земли.

Фото: @welt/twitter.com
Фото: Как выглядит с Луны солнечное затмение на Земле

Снимки делались на 10 конкретных длинах волн каждые 1-2 часа в течение 2016 и 2017 годов.

Полученные данные были преобразованы в своеобразную контурную карту. Черные линии обозначают приблизительную береговую линию - по словам ученых, отчетливо видны грубые очертания Африки (в центре), Азии (вверху справа) и Америки (слева).

Астрофизики отмечают, что данный метод не заменяет фактическое изображение планеты. Однако, он позволит ученым оценить наличие на экзопланете океанов, облаков и ледяных шапок - ключевых условий обитаемого мира.

В ближайшее время работа исследователей должна быть опубликована в научном журнале The Astrophysical Journal Letters.

Общество Космос
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