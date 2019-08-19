"Атлетико" отозвал жалобу на "Барселону"

Мадридский "Атлетико" вынужден отказаться от борьбы за 80 миллионов евро через Ла Лигу и Федерацию футбола Испании, которые боссы клуба намеревались потребовать от "Барселоны" за переход Антуана Гризманна. В итоге в клубе поняли, что эта затея не имеет перспектив.

Тем временем, как сообщает El Mundo Deportivo, Ла Лига не разрешила Гризманну сменить игровой номер после ухода из "Барселоны" Фелипе Коутиньо. Бразилец играл под гризмановской семеркой, но француз уже вышел на поле под номером 17 и по регламенту менять его не имеет права до конца сезона.

А тем временем в воскресенье табличка Гризманна у домашнего стадиона "Атлетико" "Ванда Метрополитано" болельщиками "матрасников" была превращена в помойку, сообщает AS. Обиженные фанаты бросали на нее пустые банки от напитков и остатки еды.