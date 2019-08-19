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Рубрика: Спорт

Чемпион Европы по боксу вызвал Макгрегора на бой

Текст: Максим Домчев

Чемпион Европы по боксу по версии WBO в среднем весе Люк Килер из Ираландии вызвал на бой своего соотечественника. Легенду UFC Конора Макгрегора за его выходку в одном из пабов.

32-летний Киллер был возмущен поведением экс-чемпиона UFc, который в одном из пабов ударил пожилого мужчину в ответ на отказ попробовать виски, которое производит Макгрегор. Эта история получила широкую огласку, и бойца уже успел осудить и его обидчик в UFC Хабиб Нурмагомедов.

Фото: AP Photo/Seth Wenig
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Килер замахнулся на большее - он решил наказать хама на боксерском ринге. Он бросил вызов Макгрегору провести боксерский поединок и, по признанию боксера, получил согласие, сообщает Irish Boxing.

"Грустно оттого, как ведет себя Макгрегор. Его сейчас ненавидят буквально все. - сказал Киллер. - пару лет назад он обидел и моего друга. Так что я решил дать ему отпор. Он уже боксировал недавно и проиграл, но, надеюсь, что он еще мужчина, чтобы выйти против меня. Он согласился на бой, но я сомневаюсь, что он состоится. Так у него был бы шанс вернуть к себе хоть немного уважения. Ведь за деньги это не купить".

Люк Киллер провел на профессиональном ринге 20 боев, 17 выиграл, два проиграл и еще в одном была зафиксирована ничья.

Макгрегор в ММА одержал 21 победу при четырех поражениях. В боксерском поединке он встречался с Флойдом Мейвезером-младшим и уступил техническим нокаутом в 10-м раунде.

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