Что будут делать Валерия, Лещенко и Боярский в "Голосе 60+"

В прошлом году на Первом канале впервые прошло шоу "Голос 60+". Оно вызвало эмоций поменьше, чем "Голос. Дети", но, судя по рейтингам, не то, что не осталось без внимания зрителей, но весьма их привлекло. Поэтому логично, что канал запустил и второй сезон шоу. Кастинги были переполнены желающими. Но кто же будет выбирать лучших? Объявлены имена тех, кто займет кресла наставников. В новом сезоне это - Лев Лещенко, Пелагея, а также дебютирующие в шоу Михаил Боярский и Валерия.

Съемки слепых прослушиваний стартуют в Москве 19 августа, а премьера вокального шоу в эфире Первого ожидается в ближайшие месяцы. К участию в слепых прослушиваниях допущены вокалисты со всех концов страны, из стран ближнего и дальнего зарубежья - Москвы, Санкт-Петербурга, Дятьково, Макеевки, Домодедово, Уфы, Калининграда, Апрелевки, Баку, Бари, Нью-Йорка, поселка Луч, Тель-Авива, села Верхний Салтов Харьковской области, деревень Старые Бакуры Кировской области и Прокудино Тульской области, Воронежа, Сочи, Ангарска, Кельна, Красноярска, Казани, Краснодара, Магнитогорска, Дюссельдорфа, Орла, Череповца, Владимира, Петрозаводска, Екатеринбурга и других. Напомним, что участники "Голос 60+" - это любители и профессионалы, представляющие все многообразие музыкальных направлений и жанров.

"У наших участников за спиной жизнь! И то, что они приходят рассказать о том, что их волнует, уложив все в короткий формат песни - это достойно уважения! Можете себе представить, что возрастной диапазон наших вокалистов - от 60 до 90!", - говорит продюсер "Голоса" Юрий Аксюта.

Для тех зрителей, которые считают, что "Голос 60+" - чисто российское изобретение, уточним, что это - адаптация голландского вокального формата The Voice Senior. А в России в первом сезоне победу одержала Лидия Музалева из команды Пелагеи.