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19.08.2019 23:26
Рубрика: Спорт

Жиго ударил дважды

Дубль французского защитника принес "Спартаку" победу над ЦСКА
Текст: Илья Зубко
Российская газета - Столичный выпуск № 183(7941)
Матчем между столичными клубами "Спартак" и ЦСКА завершился шестой тур в Российской футбольной Премьер-лиге. Победа в московском дерби на арене "красно-белых" в Тушино на этот раз досталась спартаковцам - 2:1.
Очередное дерби между "Спартаком" и ЦСКА получилось боевым. Фото: Михаил Синицын. Очередное дерби между "Спартаком" и ЦСКА получилось боевым. Фото: Михаил Синицын.
Очередное дерби между "Спартаком" и ЦСКА получилось боевым. Фото: Михаил Синицын.

К неудовольствию многих болельщиков один из самых ожидаемых матчей сезона вынесли на рабочий день. Но была у такого решения очень веская причина - "красно-белые" играют сейчас в квалификации Лиги Европы, и эти матчи проходят по четвергам. Так что команде Олега Кононова дали лишний день отдохнуть после встречи со швейцарским "Туном".

Фото: Анатолий Медведь/РГ
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Фанатская тема в день главного дерби нередко выходит на первый план, но на этот раз конкретно перед игрой все прошло довольно мирно и никаких массовых драк в метро или электричках замечено не было. Свою энергию болельщики приберегли для более мирных целей. Правда, не обошлось и без казусов. Не успел диктор по стадиону объявить, что арена - территория без мата, как гостевой сектор дружно зарядил нецензурную речовку в адрес "Спартака"...

Дальше в программе значились слова благодарности экипажу "Уральских авиалиний", героически посадившему самолет в кукурузном поле. Но именно в тот момент, когда стадион должен был устроить овацию героям, на фанатской трибуне "Спартака" начали взрываться петарды. Грохот и черный дым, которым начало заволакивать трибуну, торжественность момента сильно смазал.

Дебют матча остался за армейцами, которые и мяч контролировали больше, и действовали осмысленнее. Первый голевой момент тоже создал ЦСКА - Чалов бил в упор из убойнейшей позиции, но вратарь "красно-белых" Максименко свою команду спас каким-то чудом. Вскоре произошла и первая замена. У армейцев Ефремова сменил японец Нисимура. На ходе матча эта рокировка, впрочем, не отразилась никак. Спартаковцы всячески пытались перевести игру на чужую половину, временами удачно действовал Шюррле, но в целом никаких проблем обороне армейцев команда Олега Кононова создать не смогла. Разве что удар Тиля из-за пределов штрафной перед самым перерывом мог стать опасным, но мяч пролетел правее штанги. 0:0 по итогам первой половины при не самой выдающейся игре стали дольно закономерным итогом.

Во втором тайме ЦСКА поддавил еще сильнее. Армейцы пошли вперед большими силами, за что в итоге были наказаны на 59-й минуте, когда "Спартак" убежал в контратаку. Ее начал Бакаев, который перевел мяч налево свободному Шюррле, и немец идеальным по точности навесом нашел в штрафной голову Жиго, зарядившего точно в угол - 1:0.

После эмоционального празднования спартаковцы на кураже могли забить еще, но до акцентированного удара дело довести не смогли. ЦСКА же, переждав этот всплеск, ответил весьма оперативно. Марио Фернандес на 68-й минуте пробил издали с ювелирной точностью. Мяч миновал и спартаковских защитников, и руки прыгнувшего вправо Максименко - 1:1. Настала очередь гостевого сектора жечь припасенные дымовухи, тогда как остальная часть стадиона погрузилась в печаль. Пиротехническое шоу от "красно-синих" оказалось слишком уж мощным. Белая пелена опустилась на поле, и главному арбитру матча Сергею Карасеву пришлось игру прекратить.

Попутного ветра пришлось ждать минут пять. Дым за это время толком не развеялся, но команды вернулись к футболу. После подачи углового у ворот ЦСКА возникла суматоха, а лучше всех в этом сумбуре сориентировался неутомимый Жиго, оформивший дубль - впечатляющая результативность в исполнении центрального защитника "красно-белых". Концовка матча прошла в отчаянных попытках армейцев спастись, но "Спартак" отстоял минимальное преимущество и празднует тяжелую победу в дерби.

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