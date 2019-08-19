Бывший главный тренер сборной России по баскетболу Дэвид Блатт публично объявил о тяжелой болезни. Врачи обнаружили у него первично-прогрессирующий рассеянный склероз.

Блатт сейчас тренирует греческий "Олимпиакос", и именно клубные медики диагностировали у него это заболевание. Болезнь у людей проявляется по-разному. У Дэвида она влияет на ноги, которые сильно ослабели. Это было видно еще по ходу прошлого сезона, когда тренер с трудом ходил и руководил командой, сидя на скамейке. Но тогда причиной называли проблемы со спиной.

- Несмотря на шок и боль, которые охватили меня, я понял, что моя жизнь теперь изменится, но в то же время принял твердое решение не сдаваться, - говорится в официальном заявлении Блатта.

По словам тренера, который приводил сборную России к победе на Евробаскете и "бронзе" Олимпиады в Лондоне, он постоянно выполняет физические упражнения и много плавает, чтобы сохранять подвижность.