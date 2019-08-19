ФИФА огласила кандидатов на премию за гол года

В ФИФА назвали претендентов на премию имени легендарного венгерского игрока Ференца Пушкаша - награду, которую вручают автору лучшего гола за год.

В список кандидатов вошли следующие футболисты: Лионель Месси ("Барселона"), Златан Ибрагимович ("Лос-Анджелес Гэлакси"), Андрос Таунсенд ("Кристал Пэлас"), Фабио Квальярелла ("Сампдория"), Матеус Кунья ("РБ Лейпциг"), Хуан Кинтеро ("Ривер Плейт").

Также в число номинантов попали три представительницы женского футбола: Аджара Нчут (сборная Камеруна), Билли Симпсон (сборная Северной Ирландии) и Эми Родригес ("Юта Роялс").

На официальном сайте ФИФА уже вчера началось голосование для болельщиков, которое продлится до 1 сентября. Три победителя выйдут в финальный этап. Там уже легенды ФИФА выберут лучший гол. Вручение награды состоится 23 сентября в Милане.