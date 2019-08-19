Физики обнаружили невидимые знаки на древнеегипетском папирусе

Физики из Центра имени Гельмгольца (Германия) помогли археологам совершить важное открытие, обнаружив на античном папирусе написанный невидимыми чернилами текст.

Исследование опубликовано в журнале Journal of Cultural Heritage, а его краткое описание приведено на сайте Центра имени Гельмгольца. Исследовательская группа изучила ранее считавшийся пустым папирус, который был найден около 100 лет назад на нильском острове Элефантина.

Он является частью коллекции папирусов, которые с 1906 по 1908 годы обнаружил археолог Отто Рубенсон недалеко от города Асуан. Папирус может легко рассыпаться, поэтому на помощь археологам пришли физики. Они применили технологию рентгеновской флуоресценции.

В Древнем Египте ученые писали обычно черными чернилами, изготовленными на основе древесного угля. Однако для некоторых целей древние египтяне использовали цветные чернила, содержащие такие элементы как железо, медь, ртуть или свинец.

Если папирус долго лежит под солнцем, то энергия света может вызвать химические реакции и изменить цвета. То есть со временем чернила выцветают и становятся невидимыми. И только новая технология помогла обнаружить знаки на "пустом" папирусе.

Использование инфракрасного спектрометра позволило определить, что в состав чернил входил карбоксилат свинца, который на самом деле является бесцветным.

Ученые говорят, что ничего тайного в надписи не было. Они предполагают, что текст изначально имел ярко-красный или угольно-черный цвет и со временем попросту его утратил.