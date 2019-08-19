Официальное разъяснение сделала Федеральная служба судебных приставов о звонках коллекторов должникам. И хотя подобное разъяснение вроде бы сугубо внутренний документ службы, он затрагивает права сотен тысяч граждан.

О том, что коллекторы буквально с утра до вечера названивают должникам, знает каждый, столкнувшийся с их деятельностью. Причем звонят они в любое время суток, включая выходные дни.

В последнее время у организаций, занимающихся выдачей денег под процент, и у тех, кто потом профессионально занимается возвратом просроченной задолженности, появилась новая тенденция. Заемщику подсовывают на подпись бумаги о том, что он дает согласие "на увеличение частоты общения". Чаще всего граждане, ставя свою подпись под таким договором, не задумываются о последствиях. "Заключение такого соглашения с заемщиком о частоте взаимодействия до наступления факта просрочки исполнения обязательства не имеет юридической силы, поскольку противоречит требованиям закона, нарушает права и законные интересы граждан - потребителей рынка финансовых услуг, посягает на публичные интересы, умаляет человеческое достоинство должника", - говорится в документе.

В разъяснении подчеркнуто: приставы с 2017 года выявляют случаи, когда микрофинансовые организации пытаются обойти закон и, выдавая заем, получают письменное согласие заемщика, что в случае просроченной задолженности могли звонить ему чаще, чем это установлено законом. За два с половиной года приставы выявили почти три тысячи фактов таких "соглашений". Суды 786 раз оштрафовали коллекторов, а несколько фирм исключили из коллекторского реестра.

Сейчас минюст начал разработку законопроекта об усилении административной ответственности за нарушение прав граждан по возврату просроченного долга.

Речь идет о ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ, предусматривающей штрафы за совершение кредитором или коллектором незаконных действий при возврате долга. В этой статье не было банков. А они также успешно давят на граждан. Но пока - безнаказанно. Поправками планируется включить кредитные организации в число субъектов административного правонарушения.

Справка "РГ"

Закон установил максимальное количество звонков и смс-сообщений должнику в течение дня, недели и месяца. Общаться можно только в рабочие дни с 08.00 до 22.00 по местному времени, а в выходные дни - с 09.00 до 20.00. Запрещается лично встречаться с должником более одного раза в неделю, а общаться по телефону - более одного раза в сутки, двух раз в неделю и восьми раз в месяц.