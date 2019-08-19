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Google объявил, что на YouTube можно будет бесплатно смотреть сериалы

Текст:   Богдан Бобров
19.08.2019,  
16:40
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Компания Google изменит подписочную модель своего сервиса YouTube Originals, где доступны коллекции оригинальных сериалов, фильмов и прямых трансляций. Раньше контент этой категории был доступен только пользователям, обладавшим платным статусом Premium.

Начиная с 24 сентября все изменится, и у обычных посетителей платформы появится возможность просмотра платного каталога. При этом они все равно столкнутся с рядом ограничений - им будет показываться реклама, а новые серии и свежие выпуски будут выходить для них с задержкой.

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Учитывая, как часто поисковик закрывает собственные проекты, внесение изменений в программу лояльности YouTube Originals может восприниматься как первый тревожный звонок. Вполне возможно, что производство собственных сериалов не приносит корпорации запланированной прибыли и через какое-то время будет и вовсе ликвидировано.

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Фото: REUTERS/Dado Ruvic/File Photo
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