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19.08.2019 06:20
Рубрика: Спорт

Ирландский паб вылил виски Макгрегора в унитаз после избиения мужчины

Текст: Максим Домчев
Ирландский паб в американском штате Флорида призвал бойкотировать продажу виски бойца UFC Конора Макгрегора. А в качестве примера вылил все бутылки в унитаз.
Фото: Harry How/Getty Images
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Бизнес Макгрегора, по всей видимости, ожидает непростая пора. Паб во Флориде призвал остальных последовать примеру и не вести дела с Макгрегором после недавнего инцидента с видео, на котором боец наносит удар пожилому мужчине за отказ выпить его виски, сообщает Irish Mirror.

"В связи с трусливым поведением так называемого ирландского бойца паб Salty Shamrock больше не будет продавать продукцию Макгрегора. Призываем к такому шагу всех владельцев ирландских пабов", - гласит заявление, опубликованное на сайте паба и в социальных сетях.

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