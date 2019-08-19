Ирландский паб вылил виски Макгрегора в унитаз после избиения мужчины

Ирландский паб в американском штате Флорида призвал бойкотировать продажу виски бойца UFC Конора Макгрегора. А в качестве примера вылил все бутылки в унитаз.

Бизнес Макгрегора, по всей видимости, ожидает непростая пора. Паб во Флориде призвал остальных последовать примеру и не вести дела с Макгрегором после недавнего инцидента с видео, на котором боец наносит удар пожилому мужчине за отказ выпить его виски, сообщает Irish Mirror.

"В связи с трусливым поведением так называемого ирландского бойца паб Salty Shamrock больше не будет продавать продукцию Макгрегора. Призываем к такому шагу всех владельцев ирландских пабов", - гласит заявление, опубликованное на сайте паба и в социальных сетях.