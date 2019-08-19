Испанец дель Серро рассудит "Краснодар" и "Олимпиакос" в Лиге чемпионов

Встреча пройдет 21 августа в греческом городе Пирей и начнется в 22:00 по московскому времени. На игре будет применяться система видеопомощи арбитра - VAR.

Помогать дель Серро будут линейные судьи Хуан Юсте и Роберто Алонсо, резервный арбитр - Хосе Санчес. Видеопомощник рефери - Алехандро Эрнандес, его ассистент - Хуан Мартинес.

Дель Серро - опытный арбитр, работающий на матчах испанской Примеры с 2011 года. За это время он отсудил более 150 игр. Помимо этого 43-летний дель Серро десять раз работал на матчах Лиги чемпионов и еще 12 на встречах Лиги Европы.