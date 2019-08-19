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19.08.2019 15:26
Рубрика: Спорт

Испанец дель Серро рассудит "Краснодар" и "Олимпиакос" в Лиге чемпионов

Текст: Максим Домчев
Испанская бригада арбитров во главе с Карлосом дель Серро будет обслуживать первый матч "Краснодара" и греческого "Олимпиакоса" в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов, сообщается на официальном сайте УЕФА.
Футболисты "Краснодара". Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Футболисты "Краснодара". Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Футболисты "Краснодара". Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Встреча пройдет 21 августа в греческом городе Пирей и начнется в 22:00 по московскому времени. На игре будет применяться система видеопомощи арбитра - VAR.

Фото: EPA-EFE/FERNANDO VELUDO
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Помогать дель Серро будут линейные судьи Хуан Юсте и Роберто Алонсо, резервный арбитр - Хосе Санчес. Видеопомощник рефери - Алехандро Эрнандес, его ассистент - Хуан Мартинес.

Дель Серро - опытный арбитр, работающий на матчах испанской Примеры с 2011 года. За это время он отсудил более 150 игр. Помимо этого 43-летний дель Серро десять раз работал на матчах Лиги чемпионов и еще 12 на встречах Лиги Европы.

Спорт Футбол Лига чемпионов УЕФА Спортивные организации Футбольные клубы "Краснодар" Лига чемпионов 2019/2020
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