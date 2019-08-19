Как наказывать за ложь в зале суда

Председатель Совета судей Виктор Момотов предложил на обсуждение вариант правовой расшифровки понятия добросовестности.

Для юристов это насущный вопрос, ведь добросовестность является важным юридическим термином.

"В современном российском законодательстве принцип добросовестности был закреплен в 2013 году, в период реформы Гражданского кодекса Российской Федерации, - рассказал Виктор Момотов. - В пунктах 3 и 4 статьи 1 Кодекса было предусмотрено, что при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. Никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения. Таким образом, принцип добросовестности впервые приобрел значение общего принципа гражданского права".

По его словам, по мере развития гражданского общества, укрепления правовой культуры и взаимной ответственности действие принципа добросовестности охватывает новые сферы общественных отношений.

"Например, с 1 июня 2015 г. в Гражданский кодекс внесены изменения, которые распространили действие принципа добросовестности на преддоговорные отношения, - говорит председатель Совета судей. - Предусмотрено, что при вступлении в переговоры о заключении договора, в ходе их проведения и по их завершении стороны обязаны действовать добросовестно, а при нарушении этого требования - возместить потерпевшему убытки. В качестве примеров "недобросовестного переговорного поведения" приводятся неоправданное прекращение переговоров и введение контрагента в заблуждение".

Заоблачные проценты по кредитам микрофинансовых организаций признаны несправедливыми и незаконными

Вопросы добросовестности стали темой обсуждения на заседании клуба имени Д.Н. Замятнина, созданного для обсуждения путей развития судебной системы.

"Принцип добросовестности - не пустая декларация и не "мертвая норма". Напротив, он активно применяется российскими судами и непосредственно влияет на правоотношения участников гражданского оборота", подчеркнул Виктор Момотов.

Например, несправедливыми, а значит, незаконными были признаны астрономические проценты по кредитам микрофинансовых организаций.

"Особый интерес представляет вопрос о добросовестном поведении сторон в судебном процессе, - говорит Виктор Момотов. - Недобросовестные действия участников судебных процессов, которые вводят в заблуждение не только друг друга, но и суд - это серьезная проблема для устойчивости гражданского оборота и правовой защищенности граждан. Введение суда и участников процесса в заблуждение должно стать экономически невыгодным - в противном случае ложь в зале судебного заседания рискует стать нормой".

Также он предложил дать определение добросовестности и в праве. По его мнению, юридически добросовестность - это "модель поведения, основанная на доверии к контрагенту, предполагающая честность лица, вступающего в правоотношения с целью реализации законного интереса, учитывающего взаимный интерес противной стороны, не причиняющий ей вреда и не создающий угрозу причинения вреда иным лицам". При этом, безусловно, добросовестность - это оценочное понятие, влияющее на правоприменение, критерий моральной чистоплотности во взаимоотношениях сторон.