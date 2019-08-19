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Китайское телевидение перешло на пословицы и жаргон

Ведущие новостей Центрального телевидения Китая обогатили свой лексикон пословицами и поговорками, а также новомодными выражениями, чтобы расширить аудиторию, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Идея оправдала себя: аудитория получасового выпуска новостей в прайм-тайм (19:00 по Пекину) в одночасье выросла на 26 процентов - это самый большой показатель роста за последние два десятилетия. Особенно активно на телевизионный "новояз" откликнулась молодежь: молодым людям понравился менее протокольный язык ведущих, отдельные фразы стали крайне популярны среди пользователей соцсетей.

Вот наиболее популярные фразы из новой лексики ведущих.

-喷饭 (Pen fan) - "поперхнуться рисом". Используется для описания реакции на смехотворное заявление.

- 满嘴跑火车 (Man zui pao huo che) - "полон рот несущихся поездов, изо рта состав за составом гонит", то есть нести ерунду.

- 扎轮胎 (Zha lun tai ) - "проколоть шины", то есть отомстить.

- 怨妇心态 (Yuan fu xin tai ) - "психология старой девы", означает ревность, зависть.

- 遮羞布 (Zhe xiu bu) - "скрывающая срам занавеска" в значении фиговый листок.

- 裸奔 (Luo ben) - "бегать нагишом на людях" в значении показать свое истинное лицо.

- 满地找牙 (Man di zhao ya) - "собирать зубы по всему полу", то есть быть битым, получить твердый отпор.

- 合则两利，斗则俱伤 (He ze liang li, dou ze ju shang) - "от сотрудничества все выиграют, от конфронтации - все проиграют".

- 躲得过初一，躲不了十五 (Duo de guo chu yi, duo bu liao shi wu) - "сумеешь спрятаться на первый день месяца - на 15-й все равно поймают", то есть от расплаты не уйти.

- 天若欲其亡，必先令其狂 (Tian ruo yu qi wang, bi xian ling qi kuang) - "Если небеса хотят твоей смерти, они сперва сведут тебя с ума", то есть дурная голова до добра не доведет.

- 脚底抹油 (Jiao di mo you) - "намазать подошвы маслом" означает ловко скрыться, улизнуть.

- 青山遮不住，毕竟东流去 (Qing shan zhe bu zhu, bi jing dong liu qu) - "зеленые горы не остановят поток, в конце концов он пойдет на восток", то есть природа свое возьмет.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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