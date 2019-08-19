Лидер французских коммунистов призвал отменить антироссийские санкции

Европейскому союзу следует взять курс на отмену экономических санкций, введенных в отношении России. Об этом заявил национальный секретарь Французской коммунистической партии, депутат Фабьен Руссель.

"На мой взгляд, следует вернуться к прежнему положению дел в коммерческих отношениях и отменить санкции, направленные против России", - отметил Руссель, выступая на телеканале BFMTV. Правда, этот момент он связывает с изменением ситуации на востоке Украины, признавая, что в последнее время в Донбассе соблюдается режим прекращения огня.

Ранее о необходимости налаживания отношений между Россией и Францией заявил экс-глава МИД Пятой республики Юбер Ведрин. По его мнению, в этом направлении надо опередить президента США Дональда Трампа, который не будет учитывать интересы Европы. По словам дипломата, надо вновь "связать Россию с Европой" и таким образом "исправить непоследовательную политику Запада последних лет, которая подтолкнула Россию к Китаю". "Нужно восстанавливать, начиная практически с нуля, политику контроля за вооружением и сбалансированного разоружения", - заявил политик.

Примечательно, что за отмену санкций французский парламент высказался еще несколько лет назад, но та резолюция носила лишь рекомендательный характер.

Аналогичной точки зрения придерживаются и в Германии. Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил, что Германия заинтересована в проекте "Северный поток-2" и смягчении связанных с ним санкций. "Я не вижу, чтобы санкции что-то улучшили. Но я вижу, как их обходят, и как из-за них страдают наши отношения с Россией, которые до сих пор были положительными", - отметил накануне Кречмер.