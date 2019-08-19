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Рубрика: В мире

Плата за брекзит

Лондон может столкнуться с нехваткой лекарств и топлива
Текст: Максим Макарычев
Российская газета - Федеральный выпуск № 183(7941)
Британия столкнется с транспортным коллапсом в портах, нехваткой лекарств, топлива и продуктов питания, если она покинет Европейский Союз без заключенной с Брюсселем сделки 31 октября, говорится в конфиденциальном документе британского правительства под кодовым названием "Операция овсянка", который оказался в распоряжении лондонской газеты "Санди таймс".

В нем подробно рассказывается о том, как правительственные чиновники работают над предотвращением "катастрофического коллапса в национальной инфраструктуре". На Даунинг-стрит исходят из того, что грузовики, контейнеры, танкеры, направляющиеся из континентальной Европы в Британию, в случае, если сделка не будет подписана, могут задерживаться на срок от двух-трех дней до трех месяцев в европейских портах, как это иногда происходит с транспортными средствами из стран, которые не входят в единую Европу. Британские поставщики и компании сейчас имеют льготный транспортный режим доставки товаров из Европы на Альбион как представители страны-члена ЕС.

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По прогнозам британских чиновников, отсутствие льгот повлияет на поставки топлива в Лондон и на юго-восток Англии. Поставки продукции медицинского назначения также будут подвержены "серьезным длительным задержкам", поскольку около трех четвертей лекарств, поступающих в Великобританию, являются импортными. Это в первую очередь ударит по тем категориям граждан, которых обеспечивает лекарствами государство. Согласно документу, свежие продукты (мясо, рыба, овощи, фрукты) из-за ожидающихся транспортных задержек станут менее доступными, а цены на них вырастут. Ожидается, что это особенно ударит по малообеспеченным слоям населения.

Впрочем, в частных беседах, "не для записи", некоторые чиновники сообщили, что данный документ был подготовлен еще прежним правительством под руководством Терезы Мэй и не отражает усилий, которые предпринимает кабинет Бориса Джонсона "для заключения полноценной и адекватной сделки с Евросоюзом".

В мире Европа Великобритания Brexit: Великобритания покидает Евросоюз
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