Макрон объяснил роль России в Европе цитатой из Достоевского

Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон перед началом переговоров в форте Брегансон дали совместную пресс-конференцию. В частности французский лидер отметил, что он верит "в европейскую Россию и в суверенную Европу".

"То есть Европу более сильную, которая должна обрести новые возможности на основе диалога с Россией", - уточнил он. Кроме того, говоря о роли России в Европе, Макрон процитировал фрагмент из романа Федора Достоевского "Подросток":

"Она в том, что он был более русским, когда он был более европейцем", - сказал он.

Отвечая на вопросы журналистов, президент Франции также цитировал Александра Солженицына, Ивана Тургенева и Владимира Набокова.