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19.08.2019 16:14
Рубрика: В мире

Минобороны Японии ошиблось в картах

Текст: Константин Волков

Примерно две трети из 46 географических карт, опубликованных в Белой книге-2018 Минобороны Японии, содержат ошибки, причем чреватые дипломатическими скандалами.

Фото: Олеся Курпяева/РГ
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В частности, составители карт перенесли столицу КНДР Пхеньян из района Желтого моря на побережье Японского моря, в противоположный конец Корейского полуострова. На другой карте Катар и Кувейт оказались включены в состав Саудовской Аравии. О найденных ошибках сообщает японская газета Asahi со ссылкой на двух японских ученых, заметивших неладное.

Ранее в данных Минобороны были обнаружены неточности, касающиеся точек предполагаемого размещения американских противовоздушных комплексов Aegis Ashore на территории Японии. Как оказалось, это уже не первый раз, когда японские военные допускают картографические ошибки. Так, в 2017 году они неверно указали расположение спорных с двумя Кореями островов. Как признали сами военные, не все карты были проверены экспертами. По мнению Акио Кондо, специалиста по экономической географии из японского Университета Айти, если при составлении карт пренебрегать правилами и стандартами, то это может привести к потере доверия и международным проблемам.

В мире Восточная Азия Япония
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