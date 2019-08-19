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19.08.2019 21:20
Рубрика: Общество

Трубят общий сбор

Норматив утилизации повысят
Текст: Елена Березина
Российская газета - Федеральный выпуск № 183(7941)
Минприроды России предлагает повысить для производителей и импортеров нормативы по утилизации товаров и упаковки до 100 процентов. Ведомство направило в правительство письмо с предложениями по совершенствованию механизма расширенной ответственности производителей (РОП) (есть у "РГ").

По экспертной оценке межведомственной рабочей группы, увеличение нормативов утилизации отходов от использования товаров (ОИТ) позволит преодолеть дефицит сырья для полной загрузки мусороперерабатывающих предприятий, а также увеличить собираемость экологического сбора до 135,7 миллиарда рублей. Сейчас сумма собираемого экосбора на порядок меньше: по данным Росприроднадзора, в 2016 году она составила 1,3 миллиарда рублей, в 2017-м - 2,6 миллиарда, в 2018-м - 2,2 миллиарда.

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
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Кроме того, увеличение нормативов утилизации до 100 процентов соответствует европейскому опыту, где плата рассчитывается исходя из необходимости полной утилизации этих отходов, а государство стимулирует рост целевых объемов переработки (например, в Германии целевой показатель составляет около 60 процентов). В то же время это "может повлечь увеличение цены продукции в пределах 0,25-1,5 процента, если производители и импортеры увеличат цены пропорционально возросшим расходам на экологический сбор", указано в письме. Тут же и оговорка, что "прямых предпосылок для увеличения потребительских цен не имеется, поскольку европейские ставки утилизации значительно выше российских", также предлагается стимулировать производителей и импортеров дополнительными льготами при использовании ими вторсырья".

Увеличение  нормативов  утилизации  до 100 процентов  соответствует европейскому опыту

Сейчас они должны утилизировать от 5 до 35 процентов проданных товаров, самостоятельно уплачивать экосбор. В случае самостоятельной утилизации, когда производитель заключает договор с оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами, он может снизить затраты за счет установления цены за утилизацию ниже ставки экосбора. И в ряде случаев это приводит просто к покупке акта об утилизации, а не к самой утилизации. Другая проблема в том, что до конца непонятно точное количество плательщиков экологического сбора. По данным Росприроднадзора за 2018 год, отчетность по выполнению РОП представили 12 844 производителя и импортера товаров, годом ранее их было 13 190. Как отмечается в документе, у службы, как у администратора экосбора, отсутствуют данные о фактическом их количестве. В числе причин называется отсутствие инструментов по выявлению производителей и импортеров, не исполняющих РОП. По мнению минприроды, "сумма экосбора может существенно возрасти при выявлении всех производителей и импортеров товаров, уклоняющихся от выполнения обязанности выполнять нормативы утилизации", говорится в письме.

135,7 миллиарда рублей экосбора будет поступать в бюджет ежегодно, если нормативы утилизации отходов от использования товаров будут увеличены до 100 процентов

При стопроцентном нормативе утилизации с импортеров и производителей электроники планируется получать 47 миллиардов рублей ежегодно, бумажных изделий и картона - 22 миллиарда, резины и шин - 17,9 миллиарда, стекла - 14,4 миллиарда рублей.

Общество Экология Правительство Минприроды "Мусорная" реформа
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