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Рубрика: Происшествия

Губернаторов убирают из леса

Минприроды забирает у регионов право решать, где тушить пожар
Текст: Елена Березина
Минприроды направило в правительство предложения по борьбе с лесными пожарами. Предлагается перенести с регионального уровня на федеральный принятие решения по установлению зон контроля лесных пожаров. Сейчас его принимают губернаторы.
Фото: Валерий Мельников/РИА Новости Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Министерство хочет исключить возможность самостоятельного изменения границ установленных зон на уровне региона и в том числе включения в них арендуемых лесных участков, территорий с объектами инфраструктуры, земель лесного фонда, примыкающих к федеральным нацпаркам и заповедникам, а также к госгранице. По результатам пересмотра зон контроля планируется сократить их площади. Также в министерстве хотят разделить понятия "лесная охрана" и "лесной надзор" и их функционал. "Лесная охрана" будет обеспечивать постоянное патрулирование и оперативное реагирование в случае чрезвычайных ситуаций в лесах. За "лесным надзором" сохранятся функции проверок лесопользователей. Рослесхоз могут наделить полномочиями по охране лесов от пожаров на территориях, наиболее подверженных опасности возгораний, в том числе расположенных в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории. Для этого необходимо увеличить на 1000 человек численность ФБУ "Авиалесоохрана", в том числе за счет создания новых межрегиональных подразделений и возрождения парка лесной авиации из 12 воздушных судов.

Фото: AP
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Эксперты Greenpeace поддерживают эти предложения, однако указывают, что их реализация потребует значительного дополнительного финансирования - до 30 миллиардов рублей ежегодно. "Без достаточного финансирования ничего из озвученного не даст реального эффекта, поскольку ни на тушение пожаров в исключенных из нынешних "зон контроля" лесах, ни на создание лесной охраны в дополнение к лесному надзору в рамках нынешних лесных субвенций у регионов денег нет", - отмечают экологи.

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