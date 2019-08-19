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19.08.2019 09:44
Рубрика: Экономика

Минприроды предложило повысить нормативы утилизации товаров и упаковки

Текст: Евгений Гайва
Минприроды России предлагает повысить нормативы для производителей по утилизации товаров и упаковки до 100 процентов. Ведомство направило письмо в правительство России.

Повышение нормативов может вызвать рост цен на продукцию на 0,25-1,5 процента, указывает "Коммерсант" со ссылкой на письмо.

Эксперты назвали вредные продукты

Издание отмечает, что вице-премьер Алексей Гордеев поручил рассмотреть предложения Минфину, Минпромторгу и Минэкономразвития.

Срок повышения нормативов не назван. Согласно дорожной карте, правительство должно рассмотреть этот вопрос до середины 2020 года.

Сейчас производители должны утилизировать от 5 до 35 процентов реализованных продуктов или уплачивать экосбор. В 2018 году сборы составили 2,2 миллиарда рублей. Если нормативы утилизации будут повышены, то и поступления от экосбора вырастут до 136 миллиардов рублей в год.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Минприроды: Тарифы на вывоз мусора могут меняться

Больше всего собрать средств планируется с производителей электроники - 47 миллиардов рублей. Представители бумажной промышленности должны будут вносить по 22 миллиарда рублей ежегодно, резины и шин - по 17,9 миллиарда рублей, стекла - по 14,4 миллиарда рублей, предприятия деревообработки - по 0,9 миллиарда рублей.

Экономика Товары и цены Правительство Минприроды
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