Минприроды предложило повысить нормативы утилизации товаров и упаковки

Минприроды России предлагает повысить нормативы для производителей по утилизации товаров и упаковки до 100 процентов. Ведомство направило письмо в правительство России.

Повышение нормативов может вызвать рост цен на продукцию на 0,25-1,5 процента, указывает "Коммерсант" со ссылкой на письмо.

Издание отмечает, что вице-премьер Алексей Гордеев поручил рассмотреть предложения Минфину, Минпромторгу и Минэкономразвития.

Срок повышения нормативов не назван. Согласно дорожной карте, правительство должно рассмотреть этот вопрос до середины 2020 года.

Сейчас производители должны утилизировать от 5 до 35 процентов реализованных продуктов или уплачивать экосбор. В 2018 году сборы составили 2,2 миллиарда рублей. Если нормативы утилизации будут повышены, то и поступления от экосбора вырастут до 136 миллиардов рублей в год.

Больше всего собрать средств планируется с производителей электроники - 47 миллиардов рублей. Представители бумажной промышленности должны будут вносить по 22 миллиарда рублей ежегодно, резины и шин - по 17,9 миллиарда рублей, стекла - по 14,4 миллиарда рублей, предприятия деревообработки - по 0,9 миллиарда рублей.