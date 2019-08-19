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19.08.2019 19:40
Рубрика: Экономика

Мутко предложил зафиксировать ставку по ипотеке на уровне 10,1 процента

Текст: Екатерина Ясакова

Средняя ипотечная ставка может быть скорректирована. Об этом журналистам рассказал вице-премьер РФ Виталий Мутко по итогам заседания проектного комитета по нацпроекту "Жилье и городская среда".

Согласно нацпроекту "Жилье и городская среда", в этом году средний уровень ипотечной ставки должен составить 8,9 процента годовых. К 2021 году ставку планируется снизить до 8,5 процента, а к 2024 году - до 7,9 процента.

"В целом, по 2019 году предлагается зафиксировать ставку на уровне 10,1 процента. К 2020 году перейти на 9,6-9,7 процента. В 2021 году выйти на ставку 8,9 процента", - сказал Виталий Мутко.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Застройщиков ограничат 9 этажами

Что касается ввода жилья, в ближайшие два года предполагается сохранить объемы 2018 года на уровне 75,3 миллиона квадратных метров.

Относительно перехода на проектное финансирование пока сложно сказать, как изменились цены и поведение застройщиков. Большая часть еще реализует строительство по старым правилам. По словам Мутко, первые объективные выводы можно будет сделать не раньше 1 июля 2020 года.

Также вице-премьер отметил, что ряд положений стандарта комплексного развития территорий, который пока носит рекомендательный характер, со временем станет обязательным. Стандарт должен повысить качество жилья и городской среды.

Сейчас идет проработка вопроса, в какие правительственные акты его внедрить. По словам вице-премьера Виталия Мутко, есть параметры, которые должны в первую очередь стать обязательными. Прежде всего это наличие социальной инфраструктуры (школы, детские сады). Второе - вопросы сдачи жилья, в частности, отделка новой квартиры, которая должна осуществляться по стандарту.

Сперва для реального использования стандарта застройщиками правительство планирует задействовать стимулирующий фактор.

"Мы начнем с программы-стимула: "Если вы хотите получить федеральные деньги на поддержку, то должны использовать стандарт". Со временем это станет уже обязательным", - заключил Виталий Мутко.

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