На дне Балтики найден неизвестный корабль эпохи Колумба

Группа ученых из Швеции, Португалии, Норвегии, и Великобритании провела исследование на дне Балтийского моря безымянного корабля эпохи Возрождения. На основании фото и видеоданных составлена 3D-модель судна.

Как сообщает международная организация ММТ, место предполагаемого кораблекрушения было обнаружено в 2009 году Шведской морской администрацией. Однако детальное исследование, затонувшего на глубине 140 метров судна, стало возможным лишь через десять лет с помощью подводных роботов.

Несмотря на столетия, проведенные в агрессивной морской среде, неизвестный корабль Okänt Skepp, такое имя ему дали подводные археологи, прекрасно сохранился. Как отмечает профессор Родриго Пачеко-Руиз, корабль выглядит как будто "затонул словно вчера - у него целы все мачты и почти не поврежден корпус". Кроме того, уцелел бушприт, оснастка и декоративные элементы отделки, носовые орудия, а на палубе разместилась шлюпка, воспользоваться которой не успела команда корабля.

Благодаря невероятной сохранности находки археологи идентифицировали судно, как корабль спущенный на воду в конце XV - начале XVI века, во времена Христофора Колумба и Леонардо да Винчи. Ученые уверены, что находка позволит пролить свет на неизвестные страницы кораблестроения в регионе.

"Это очень важное открытие, потому что найденное судно является предшественником более крупных и мощных кораблей, участвовавших в Северной Семилетней войне. В 1563-1570 годах Балтийское море стало главным полем битвы между Швецией и коалицией Норвегии, Дании и Польши", - говорится в сообщении.

Археологи из шведского университета Седертерна планируют осенью снова спуститься к Okänt Skepp, чтобы получить образцы древесины и определить дальнейшую судьбу судна.