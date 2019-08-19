На Украине арестовали танкер за поставки в 2015 году топлива в Крым

Херсонский апелляционный суд наложил арест на танкер "Мрия" за заход в 2015 году в порт Севастополя. Как сообщили в пресс-службе так называемой прокуратуры Автономной республики Крым, при этом было отменено решение Херсонского городского суда, изначально отказавшего в аресте.

Танкер обвиняют в нарушении установленного Киевом порядка въезда-выезда на территорию Крыма, несмотря на то, что полуостров Украине давно не принадлежит. Кроме того, утверждается, что в июне 2015 года это же судно, но под названием "Вилга", якобы поставляло топливо для подразделений Черноморского флота РФ в Севастополе.

В настоящий момент танкер пришвартован в порту Херсона неподалеку от задержанного украинской стороной российского танкера "Механик Погодин". 10 августа на судне был обыск, хотя что именно искали там спустя четыре года после тех событий, остается непонятным.

Тем не менее вся эта ситуация демонстрирует, как в Киеве относятся к своим собственным судам и судовладельцам, ведь "Мрия" ходит под украинским флагом.