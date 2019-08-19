На выборы-2020 Трамп пойдет в тандеме с Пенсом

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что пойдет на президентские выборы 2020 года в тандеме с вице-президентом Майком Пенсом. Об этом он заявил, выступая перед журналистами.

Американский лидер отметил, что не намерен раздумывать над другой кандидатурой, подчеркнув, что очень доволен Пенсом. "Майк Пенс - прекрасный вице-президент", - цитирует Трампа РИА Новости.

Отметим, что у нынешнего главы Белого дома нет серьезных соперников в борьбе за выдвижение на пост главы государства на второй срок от Республиканской партии. Выбор кандидата в вице-президенты является прерогативой кандидата партии на высший пост.

Главным соперником Трампа на выборах считается 76-летний демократ и бывший вице-президент Джо Байден.