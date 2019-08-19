Началась подготовка к вывозу аварийно севшего А321 в Подмосковье

Авиалайнер Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", совершивший жесткую посадку в четверг, 15 августа, в Раменском районе Подмосковья, готовят к эвакуации с кукурузного поля. "В настоящее время технический состав авиакомпании ведет работы по подготовке воздушного судна к подъему и его перемещению", - рассказал "РГ" представитель авиаперевозчика.

Вывозить самолет, судя по всему, решили по частям. Первым делом специалисты начали демонтировать пассажирские кресла и салон, сообщили СМИ. Но самое главное - снять фюзеляж и двигатели. Для этого воздушное судно нужно приподнять, а его масса около 80 тонн. Так что планируется использовать надувные понтоны. Также у воздушного судна отсоединят крылья, погрузят на платформу и доставят в Летно-исследовательский институт им. Громова.

Что будет дальше с самолетом, пока неясно. В авиакомпании говорят, что решение относительно дальнейшей судьбы самолета будет принято после заключения компании Airbus. Представители компании-производителя и сотрудник французского Бюро по расследованию авиационных происшествий (BEA) накануне прибыли в Москву.

В представительстве Airbus в России "РГ" пояснили, что находятся в тесном контакте с авиаперевозчиком и оказывают необходимую техническую поддержку авиационным властям, которые занимаются расследованием. "Комментарии по остальным вопросам считаем преждевременными до объявления официальных результатов расследования", - отметил представитель производителя.

Как сообщили в Межгосударственном авиационном комитете (МАК), в работе комиссии, занимающейся расследованием инцидента, принимают участие представители Росавиации, уполномоченный представитель BEA. Также к работе привлечены специалисты компаний производителей самолета и двигателей, авиакомпании "Уральские авиалинии" и другие специалисты. Поскольку воздушное судно зарегистрировано на Бермудских островах, принадлежащих Великобритании, назначен уполномоченный представитель этой страны.

Ранее СМИ опубликовали расшифровку переговоров пилотов самолета с диспетчером. Как из нее следует, диспетчер видел на радаре стаю птиц и предупреждал об этом пилотов, но разрешение на взлет все же дал. В Росавиации официально комментировать запись не стали.