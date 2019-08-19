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19.08.2019 16:23
Рубрика: Общество

Народный учитель России оценил запрет на мобильники в школе

Текст: Ксения Колесникова

Похоже, в истории с мобильниками на уроках скоро будет поставлена точка. До первого сентября все регионы получат рекомендации о том, как использовать смартфоны в школах. Над документом работали специалисты сразу четырех ведомств - Роспотребнадзора, Минпросвещения, Рособрнадзора и Российской академии образования (РАО).

Так, абсолютно всем участникам образовательного процесса - то есть и детям, и учителям - предлагается переводить гаджеты в режим "без звука". Кроме того, личные мобильники учеников могут "не пустить" на урок. В школах предусмотрят для этого специальные места хранения девайсов и продумают способы связи с родителями.

Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости
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Как к этой инициативе относятся учителя? "Российская газета" спросила Народного учителя России, замдиректора Президентского Физико-Математического Лицея № 239 г. Санкт-Петербурга, профессора РГПУ им. А.И. Герцена Сергея Рукшина:

- Гаджеты в школе, а тем более во время учебного процесса, нужно использовать очень осторожно. Современному ребенку с большим трудом удается удерживать внимание на уроках и во время подготовки к ним. Почему? В качестве психологической доминанты у него постоянно "висит" возможность отвлечься, достать гаджет и заняться более интересными делами. Качество усвоения материала в такой ситуации резко снижается. И это особенно критично для предметов, связанных с длительной концентрацией на решении задач - для математики, физики, химии.

Поэтому я целиком и полностью поддерживаю инициативу об ограничении продвинутых электронных устройств в школах. Многие страны уже пошли по этому пути. В Китае, например, в классе могут сидеть 60-80 ребят - и ни у кого из них в руках не будет личных гаджетов. Если планшеты понадобятся на уроках информатики, школа выдаст им все необходимые устройства.

Зачем нужны такие строгие запреты? Школьники должны тренировать память, быть полностью вовлечены в учебный процесс. Максимум, что может быть у ребенка с собой, - это простой телефон - "звонилка" для экстренной связи с родителями. И при необходимости - диктофон (если вдруг школьник хочет записать слова учителя). Это лично мое мнение.

Обсуждается также ограничение гаджетов на перемене. Вместо того, чтобы отдыхать, дети уходят в соцсети и виртуальный мир с головой, опять напрягают зрение. То есть их мозг совсем не отдыхает. И здесь я тоже выступаю скорее за запрет. У ученика не должно быть устройств с выходом в интернет, с фотокамерой, с электронными играми в памяти. Все это отвлекающие факторы, способные "увести" ребенка из учебного процесса. Выход из ситуации? Мобильный телефон можно сдать перед уроками в специальное хранилище. А при выходе из школы - забрать.

Общество Образование
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