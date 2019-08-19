Назван комфортный для обслуживания ипотеки доход

Доход семьи "ипотечника" в России, комфортный для обслуживания среднего кредита, - 75,6 тысячи рублей. Это посчитали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

Если сравнивать с мартом этого года, то рекомендованный доход для более менее комфортного обслуживания ипотеки стал больше на 5,6 процента. Уточняется, что это связано с тем, что за это время средний размер ипотечного кредита вырос на 4,5 процента, а средняя ставка увеличилась на 0,4 процентного пункта.

Самый высокий семейный доход для обслуживания ипотеки рекомендуется иметь в Москве - 152,2 тысячи рублей, Московской области - 112,5 тысячи, Санкт-Петербурге - 91,7 тысячи.