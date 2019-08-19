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19.08.2019 10:17
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Названа веская причина включить грецкие орехи в свой рацион

Текст: Наталья Панасенко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Грецкие орехи, даже в минимальном количестве включенные в рацион, оказывают положительное влияние на микрофлору кишечника, в некоторой степени защищают от язвенного колита, хронического воспалительного заболевания толстого кишечника, а также от некоторых форм рака, сообщается в журнале Nutrients.

Американские ученые из Коннектикутского и Техасского университетов утверждают: содержащиеся в грецком орехе компоненты "обладают широким спектром полезных свойств для здоровья" и оказывают выраженные противовоспалительные и защитные действия.

Фото: Томас Тхайцук/РИА Новости
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В ходе эксперимента на мышах выяснилось, что "ореховая диета" (14% в рационе, эквивалентно 20-25 г для человека) улучшала состояние животных: спустя две недели после ее начала у них восстанавливалась целостность слизистой оболочки толстого кишечника. У контрольной группы мышей, которые не получали грецких орехов, такого положительного эффекта не наблюдалось.

"Даже самая низкая концентрация грецких орехов (3,5%) в рационе показала умеренное воздействие на степень снижения изъязвления толстой кишки. Но наиболее выраженным было защитное действие грецких орехов во время фазы выздоровления", - говорится в статье. Тем не менее, ученые, безусловно, предупреждают: между рецидивами не рекомендуется есть много грецких орехов.

Задачей этого исследования, которое финансировалось в том числе Американским институтом исследования раковых заболеваний, было не столько доказать преимущества здоровой пищи, сколько найти вещества, которые могут быть использованы для создания лекарств, сообщает Zentrum.

Как следует из статьи, по сравнению с другими орехами грецкие орехи (Juglans regia) содержат самые высокие уровни омега-3 жирных кислот, большое количество фитохимических веществ, в том числе антиоксидантов. Кроме того, грецкие орехи являются богатым источником клетчатки (до 6,4%), которая поддерживает ремиссию заболевания у пациентов, страдающих воспалительным заболеванием кишечника.

Фото: iStock
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Также интересно, что, согласно предыдущим исследованиям, грецкие орехи не способствуют увеличению веса при условии разумного их употребления, например, не более 60 г в день, что соответствует 350 ккал.

Таким образом, это исследование показало, что благотворное влияние употребления грецкого ореха с пищей может быть "отчасти обусловлено устойчивыми изменениями микросреды ткани, присутствующей в слизистой оболочке толстой кишки. Диета, обогащенная грецкими орехами, может улучшить общее метаболическое состояние толстой кишки до такой степени, что она будет способна противостоять ульцерогенным действиям при DSS-индуцированном повреждении. Регулярное употребление грецкого ореха может улучшить липидный обмен и увеличить выработку антиоксидантов в толстой кишке, что в конечном итоге будет способствовать подавлению изъязвления слизистой оболочки".

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание
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