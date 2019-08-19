Нетаньяху приветствовали в Киеве лозунгом бандеровцев

Можно сколь угодно долго спекулировать на тему: готов ли Беньямин Нетаньяху, который находится с визитом в Киеве, стать посредником на переговорах между Россией и Украиной. Но эти умозаключения, основанные на единственной фразе израильского премьера, сказанной им в конце июля, о готовности "вновь подумать о такой возможности", выглядят столь же "реально", как полет президента Украины Владимира Зеленского на Луну или заключение мирного соглашения между Тель-Авивом и Палестиной. То есть гипотетически такое посредничество возможно, но на практике это не более чем фантазия журналистов, стремящихся придать переговорам Нетаньяху в Киеве эпохальный характер.

Какими бы восторгами не сопровождали эту поездку украинские СМИ, и какими бы пышнотелыми обещаниями не обменивались стороны по ее итогам, речь идет о дежурном визите, который больше запомнится сопровождающими его казусами, чем конкретными договоренностями.

Оба раза "отличилась" супруга Нетаньяху. Сначала она отчитала командира лайнера, на котором чета летела в Киев, за то, что тот не приветствовал ее с мужем должным образом при посадке. О том, что именно пошло не так, СМИ не сообщают, указав лишь, что возмущенная Сара Нетаньяху якобы пыталась ворваться в кабину пилотов. В канцелярии премьера назвали инцидент недоразумением, который был исчерпан, и полет проходил в штатном режиме. Еще один прокол случился в киевском аэропорту, где супруга премьера бросила на землю кусочек хлеба с солью из каравая, которым чету встречали три девушки в традиционных украинских нарядах.

Впрочем, дальнейшая программа протекала по плану. Нетаньяху перед встречей с Зеленским возложил цветы к Мемориалу Вечной Славы на Могиле Неизвестного солдата. Ожидается, что в ходе визита премьер Израиля и президент Украины поучаствуют в траурных мероприятиях в память о жертвах трагедии в Бабьем Яру, где были убиты более 100 тысяч киевских евреев. При этом, как пишут историки, их уничтожением занимались преимущественно украинские каратели - на 1200 полицаев из Украинской повстанческой армии (запрещена в РФ) приходилось только 300 немцев. Причем лозунг "Слава Украине", который выкрикнул Зеленский, выходя из машины вместе с Нетаньяху, был принят в качестве приветствия в 1941 году членами Украинской повстанческой армии, принимавшей активнейшее участие в выявлении еврейского населения на Украине и его уничтожении в Бабьем Яру.

Но эти факты, о которых знает любой школьник Израиля, посещавший в Иерусалиме мемориальный комплекс "Яд Вашем", судя по заявлениям канцелярии Нетаньяху, остались за скобками состоявшихся в Киеве переговоров. Не обсуждались на них и многочисленные инциденты, подтверждающие высокий уровень антисемитизма на Украине - факельные шествия неонацистов с оскорбительными для евреев речевками, осквернение мемориалов на месте массовых расстрелов жертв Холокоста, нападения на синагоги. Ранее в Министерстве по делам диаспоры Израиля неоднократно обращали внимание на отсутствие у украинского руководства политической воли для противодействия антисемитизму, чьи проявления намеренно квалифицируются полицией как обычное хулиганство, чтобы не портить статистику. Согласно проведенному в конце 2017 года социологическому исследованию компании Gfk Ukraine, 12 процентов жителей Незалежней в возрасте от 14 до 29 лет заявили о резко негативном отношении к возможному переезду евреев в их район.

Израильские СМИ в массе своей были убеждены: визит премьера на Украину - первый за последние 20 лет - не более чем знаковый ход для получения дополнительных голосов русскоязычной общины на предстоящих 17 сентября досрочных парламентских выборах. Газета Jerusalem Post предположила, что Нетаньяху после смены власти на Украине попытается решить давно назревший вопрос о выплате Киевом пенсий украинцам, которые переехали на Землю обетованную после 1991 года. Таких людей немного 7-8 тысяч, но вопрос о возврате им заработанных пособий тянется с 2000-ых годов. Даже гипотетическое обещание главы Украины положить конец спору и вернуть пенсионные накопления могло бы, по мнению издания, увеличить электорат Нетаньяху за счет русскоязычных избирателей. Но Зеленский таких гарантий Нетаньяху не дал.

Еще одним, опять же гипотетическим обещанием, которое Нетаньяху рассчитывал получить от Зеленского, должны были стать ни к чему не обязывающие слова украинского президента о возможности открытия посольства Украины в Иерусалиме. Но и в этом щекотливом вопросе публичных заявлений от Зеленского израильскому премьеру добиться не удалось.

Главным же предметом переговоров стало экономическое взаимодействия Тель-Авива и Киева в рамках подписанного 21 января 2019 года соглашения о Зоне свободной торговли. Этот документ, одобренный на всех уровнях Украиной, еще не прошел ратификацию в израильском парламенте. Ожидается, что это произойдет после сентябрьских выборов в Кнессет. В Израиле соглашению придают большое значение - оно отменяет ввозные пошлины на промышленные товары и открывает украинский рынок для высокотехнологичной израильской продукции.

При Порошенко, по мнению экспертов, рынок Незалежней был закрыт для товаров еврейского государства из-за высокого уровня коррупции и непрозрачных бизнес-процессов. Теперь, с приходом Зеленского, у Тель-Авива появился шанс наверстать упущенное.

Однако с визитом Нетаньяху в Киев связана плохая примета, на которую обратили внимание в Израиле. Когда в марте 1999 года Нетаньяху в качестве премьера прилетал на Украину, то через несколько месяцев после визита он сложил полномочия по итогам внеочередных парламентских выборов. И вот теперь история повторяется: новый визит Нетаньяху в Киев происходит за месяц до голосования в Кнессет. Впрочем, у главы израильского правительства якобы припасен в рукаве "козырь", способный опровергнуть плохие приметы и принести его партии удачу. По слухам, непосредственно перед выборами Нетаньяху собирается посетить Москву…