Новый мэр Риги Олег Буров не желает быть "клоном" Ушакова

Переступив впервые порог Рижской думы 21 год назад и успев за время работы в муниципалитете пережить пятерых градоначальников, включая Нила Ушакова, исполняющий обязанности председателя думы от фракции "Честь служить Риге" Олег Буров избран 19 августа столичным мэром. В голосовании, сообщают новостные порталы, приняли участие 48 депутатов думы, из которых за Бурова проголосовали 35 депутатов.

Местные аналитики полагают, что третий за год хозяин руководящего кресла в латвийской столице постарается изо всех сил удержать власть до очередной избирательной компании 2021 года. Во время своей речи Буров дал понять, что первым своим делом на посту считает формирование столичного бюджета.

Кстати, избирательная интрига в РД сохранялась до последнего момента, констатируют политические обозреватели. Только в понедельник утром партии "Согласие" и "Честь служить Риге", лидеры которых с мандатами ЕП уже с июля дефилируют по Брюсселю, подписали коалиционное соглашение. Оно гарантирует, что "Согласие" получит две должности вице-мэров. Одну из них представитель партии займет сразу после избрания нового мэра, а вторая будет создана с января 2020 года.

На должность вице-мэра партия Ушакова выдвинула руководителя фракции Анну Владову, а пост второго вице-мэра в настоящее время будет сохранен за Вадимом Баранником ("Фракция независимых депутатов"), уточняют источники в РД.

Второй кандидат на высший пост в мэрии Виестурс Зепс не смог заручиться поддержкой всей оппозиционной коалиции. За него склонны были голосовать только депутаты Национального объединения. А "Единство" и Новая консервативная партия по-прежнему выступают за досрочные выборы и не собираются поддерживать никого из кандидатов.

Многие аналитики были заранее убеждены в том, что большинству депутатов РД внеочередные выборы были абсолютно невыгодны. Игра не стоит свеч, утверждали они. Во-первых, нет гарантии на переизбрание, а во-вторых, новый состав думы проработает всего полтора года, до очередных выборов.

Однако буквально накануне заседания в думе представитель министерства выступил с юридическими разъяснениями. Суть их заключалась в том, что даже если бы и была запущена процедура роспуска думы, то до принятия закона о внеочередных выборах депутаты столичного муниципалитета не теряют своих полномочий и могут в любой момент избрать мэра. И тогда законопроект о роспуске думы становится фиговым листком, поскольку исчезнет правовое основание для его реализации.

Что касается вновь избранного 59-летнего мэра, то его именуют в экспертном сообществе одним из наиболее опытных людей в самоуправлении. Еще до итогов голосования Олег Буров пообещал для наведения мостов с оппозицией сформировать в думе совет фракций. Он также заверил депутатов, что "не будет клоном бывших руководителей мэрии: Нила Ушакова или Андриса Америкса".

Это прозвучало в стенах мэрии достаточно экстравагантно, учитывая, что он всегда предпочитал устойчивый нейтралитет к злободневной повестке дня, подчеркивая, что его конек не политика, а хозяйственные вопросы. Даже в интервью популярному журналу будущий мэр признавался, что его любимое занятие - мыть посуду - именно потому, что "плоды труда сразу налицо". Этим он и предпочитал увлекаться, возглавляя департамент имущества думы, и в течение десяти лет "дирижировал" правлением Рижского международного автовокзала.

Партия "Честь служить Риге" занимается экономикой, а не политикой, традиционно декларировал Буров. Она не может быть популистской, у нее совершенно другая историческая роль. Он убежден, что мэр не должен участвовать и в праздничных мероприятиях 9 Мая у памятника Победы, пишет портал Delfi.lv. Неправильным было, с его точки зрения, и то, что семь лет назад мэр Риги Нил Ушаков проголосовал на референдуме за русский язык как второй государственный.

Примечателен и еще один штрих из биографии хозяйствующего субъекта. Проработав десять лет в единой коалиции, Буров не скрывает, что он "из тех русских, кто никогда не голосовал за "согласистов", за исключением, конечно, общих решений в Думе, которые принимались в одном блоке с партией Ушакова.