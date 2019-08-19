Почти сто человек погибли в ДТП с бензовозом в Танзании

На востоке Танзании произошло ДТП с участием бензовоза. По последним данным, погибли 95 человек.

Перевозящий топливо грузовик перевернулся и загорелся в городе Морогоро. Водитель пытался избежать столкновения с мотоциклистом, но не справился с управлением, и машина опрокинулась. Многие местные жители погибли, пытаясь собрать топливо.

"Все пострадавшие (20 человек) находятся в отделении интенсивной терапии", - цитирует РИА Новости представителя Muhimbili National Hospital Аминеля Алигеши.

Морогоро входит в десятку самых крупных городов Танзании. Он расположен примерно в 260 километрах от столицы страны.