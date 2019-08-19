Похоже, в истории с мобильниками на уроках скоро будет поставлена точка. До первого сентября все регионы получат рекомендации о том, как использовать смартфоны в школах. Над документом работали специалисты сразу четырех ведомств - Роспотребнадзора, Минпросвещения, Рособрнадзора и Российской академии образования (РАО).

Так, абсолютно всем участникам образовательного процесса - то есть и детям, и учителям - предлагается переводить гаджеты в режим "без звука".

Кроме того, личные мобильники учеников могут "не пустить" на урок. В школах предусмотрят для этого специальные места хранения девайсов и продумают способы связи с родителями. К примеру, дежурный телефон - у учителя на столе.

И детям, и учителям при входе в школу рекомендуется переводить гаджеты в режим "без звука"

В документе подчеркивается: ограничение не будет распространяться на ребят, которым гаджеты нужны не для игр, а по состоянию здоровья (например, для мониторинга сахара крови при диабете).

В течение года после публикации рекомендаций Роспотребнадзор проведет мониторинг здоровья школьников.

А Рособрнадзор вместе с РАО проверят, повысилась ли эффективность образовательного процесса.

Как мобильные телефоны влияют на здоровье и психику ребенка? Стоит ли запрещать их на уроках и переменах? Кто будет принимать решение? Об этом "Российской газете" рассказал главный специалист минздрава по медицинской психологии, президент Российской академии образования Юрий Зинченко.

Юрий Петрович, почему об ограничении мобильных телефонов в школе заговорили именно сейчас? Ведь гаджеты в руках ученика появились не вчера...

Юрий Зинченко: На самом деле проблема достаточно новая. У нас пока нет масштабных многолетних исследований, которые бы однозначно ответили на вопрос: как именно гаджеты влияют на школьников. Однако кое-что мы можем сказать уже сегодня. На передний план выходят вопросы, связанные с физическим здоровьем детей.

Основные риски: сутулость, сниженная двигательная активность, близорукость, расстройства слухового восприятия из-за наушников... По данным исследований, старшие школьники проводят в гаджетах, в Сети до девяти часов в сутки. Все это не может не настораживать.

Кроме того, мы видим: развитие памяти и внимания у "цифрового" ребенка идет совсем по-другому.

Юрий Зинченко: Дети очень быстро осваивают "короткие" сетевые модели общения - чаты, лайки, репосты... И постепенно переносят их в реальную жизнь. Порой школьнику проще отправить другу какой-то мем или смайлик, чем выразить свои мысли и эмоции вслух.

Поэтому Франция год назад уже запретила мобильники в школе?

Юрий Зинченко: В том числе. Более того, за нарушение этого запрета предполагается наказание ученика или конфискация мобильного устройства до окончания занятий. Но вопрос не в том, чтобы слепо переписать законы других государств (тем более что непродуманные запреты часто имеют противоположный эффект), а в том, каким образом сделать гаджет эффективным и безопасным помощником в обучении и воспитании. С одной стороны, система образования должна быть современной: новые технологии - это мощный инструмент развития. С другой, нужно организовать работу так, чтобы гаджеты помогали ребенку в учебе, а не вредили. По поручению председателя Совфеда Валентины Матвиенко над этим работали специалисты из нескольких ведомств.

А если ребенку "позарез" нужно позвонить родителю?

Юрий Зинченко: У него совершенно точно должна быть такая возможность.

Были подготовлены расширенные, научно обоснованные рекомендации о том, как использовать гаджеты в школе. Мы считаем, что это ни в коем случае не должен быть тотальный запрет. Поэтому Российская академия образования предлагает такой вариант использования методических рекомендаций, при котором окончательное решение будет приниматься на уровне образовательной организации, по согласованию с родительским комитетом, а также учителями и учениками - то есть это будет коллективный, общественный договор.

В рамках федерального проекта "Растем с Россией" РАО проведет масштабное исследование, которое позволит выявить факторы риска и минимизировать негативные последствия влияния цифровых технологий на психическое и физиологическое развитие обучающихся.

Памятка для учеников, учителей и родителей - из опубликованных рекомендаций

1. Не носить мобильные устройства на шее, поясе, в карманах одежды.

2. Сократить время контакта с мобильными телефонами.

3. Удалять мобильный телефон от головы в момент соединения и разговора (использовать громкую связь и гарнитуру).

4. Ограничить звонки в условиях неустойчивого сигнала (в метро, поездах и т.д.).

5. Размещать мобильные телефоны на ночь на расстоянии более 2 метров от головы.

Мнения

Сергей Рукшин, народный учитель России, замдиректора Президентского физико-математического лицея N 239 г. Санкт-Петербурга, профессор РГПУ им. А.И. Герцена:

- Гаджеты в школе нужно использовать очень осторожно. Современному ребенку с большим трудом удается удерживать внимание на уроках и во время подготовки к ним. Почему? В качестве психологической доминанты у него постоянно "висит" возможность отвлечься, достать гаджет и заняться более интересными делами. Качество усвоения материала в такой ситуации резко снижается. И это особенно критично для предметов, связанных с длительной концентрацией на решении задач - для математики, физики, химии.

По оценкам, старшие школьники проводят в сети около девяти часов в сутки

Поэтому я поддерживаю инициативу об ограничении продвинутых электронных устройств в школах. Максимум, что может быть у ребенка с собой, - это простой телефон - "звонилка" для экстренной связи с родителями. И при необходимости - диктофон (если вдруг школьник хочет записать слова учителя). Многие страны уже пошли по этому пути. В Китае, например, в классе могут сидеть 60-80 ребят - и ни у кого из них в руках не будет личных гаджетов. Если планшеты понадобятся на уроках информатики, школа выдаст им все необходимые устройства.

Обсуждается также ограничение гаджетов на перемене. Вместо того, чтобы отдыхать, дети уходят в соцсети и виртуальный мир с головой, опять напрягают зрение. То есть их мозг совсем не отдыхает. И здесь я тоже выступаю скорее за запрет.

Елена Постнова, доцент Пермского государственного института культуры, мама девятиклассника:

- В прошлом учебном году в гимназии, где учится мой сын, стартовал эксперимент по запрету смартфонов в школе. Перед началом уроков дети их сдавали, а в конце - забирали. Но в этом году от эксперимента решили отказаться. Объясню, почему.

Ребенок выходит к первому уроку, когда на улице совсем темно. Идет сам. Иногда опаздывает и в спешке забывает сообщить, что он уже в школе. Но, допустим, мне критично важно знать,что с ним все в порядке. Если он сдал телефон и не написал эсэмэску, - я начинаю звонить и писать классному руководителю. А у нее - урок, она не может сразу ответить. Представляете состояние, когда примерно час, до перемены, ты не знаешь, где и что с ребенком? Уверена, что среди родителей не одна я такая "тревожная" мама. В итоге вся эта огромная работа по сбору телефонов, по организации хранения и по оповещению родителей ложилась дополнительной нагрузкой на учителей. А они и так у нас очень загружены.

Поэтому телефоны собирать перестали - мой сын снова сам пишет мне "успокаивающие" эсэмэски. Но проблема, к сожалению, не решилась - дети постоянно сидят в телефонах, отвлекаются на уроках. Эта тема поднимается абсолютно на каждом родительском собрании.