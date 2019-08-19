Ежегодно возбуждаются десятки уголовных дел в связи с продажей через интернет поддельных лекарств и блокируются сотни сайтов, продающих опасные фальшивки. Люди за полцены приобретают препараты, не прошедшие в России государственную регистрацию и не включенные в Государственный реестр лекарственных средств.

Лекарства из интернета нередко опасны для здоровья. Есть и смертельные случаи. Фото: Сергей Михеев.

Не менее опасны и предлагаемые "недорого" БАДы, жиросжигатели, смеси для наращивания мышечной массы и прочие чудодейственные средства. Ладно, были бы они просто бесполезны. Но ведь они зачастую вредны для здоровья и могут угрожать даже жизни. Так, например, Генеральный директорат Европейской комиссии по здравоохранению и защите прав потребителей в январе прошлого года проинформировал Роспотребнадзор о восьми смертельных случаях в Европе вследствие применения жиросжигателя.

Кроме того, люди страдают и от вроде бы безвредных лжелекарств. Они-то рассчитывают, приобретая их, на выздоровление и своевременно не обращаются к врачу, а болезнь становится запущенной и переходит в другую стадию.

У виртуальных аптек отсутствует право торговли. Нет у них и лицензии на розничную торговлю. Если препарат на дом приносит курьер, - это нарушение

Предъявить же претензии чаще всего не к кому - интернет-аптека уже исчезла. Издание МВД России "Щит и меч" сообщило, что в этом году будет рассмотрен в Госдуме законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части розничной торговли лекарственными препаратами дистанционным способом". Самое главное в нем - запрет дистанционной розничной продажи рецептурных лекарственных препаратов. В разработке некоторых положений законопроекта принимали участие научные сотрудники Научно-исследовательского центра ВНИИ МВД России.

По статистике, почти 20 процентов всех заблокированных сайтов торговали непроверенными лекарственными препаратами, а почти половина всего фальсификата продается именно виртуально. Всего же, по данным Роскомнадзора, уже заблокировано свыше 11 миллионов самых разных сайтов, не только интернет-аптек, распространявших информацию, признанную запрещенной. Но что толку от закрытия сайта? Подпольные дельцы откроют новый.

Действительно, сложилась парадоксальная ситуация. С одной стороны, интернет-аптека не является аптечной организацией, так как в перечне видов аптечных организаций нет такой организационно-правовой формы. У виртуальных аптек отсутствует право торговли. Нет у них и лицензии на розничную торговлю лекарствами. Более того, розничная торговля такими препаратами вообще запрещена вне стационарных мест, то есть обычных аптек. То есть, если препарат вам на дом приносит курьер - это нарушение.

С другой стороны, купить нужное лекарство виртуально и не нарушить при этом закон можно. Есть сайт "Аптека.ру", на котором реально существующие аптеки предоставляют информацию о своем товарном ассортименте. Любой человек может забронировать нужный ему препарат на официальном сайте этой аптеки, лично прийти и выкупить его. Это не считается дистанционной продажей.

Что предлагают разработчики законопроекта?

Возможно, необходимо включить Росздравнадзор в список уполномоченных федеральных органов, принимающих решение о блокировании интернет-ресурсов, распространяющих запрещенную информацию. При этом сам Росздравнадзор должен определить критерии такой информации.

Разумеется, должен быть сформирован список этой информации. За распространение в интернете запрещенной информации с подробным описанием состава правонарушения установить административное наказание и назначить штраф в размере от 100 тысяч рублей.

Предлагается ввести правило, чтобы люди, регистрирующие сайты, обязательно знакомились с перечнем информации, которая относится к запрещенной. Они должны принять на себя обязательство не распространять ее в интернете. В случае нарушения этих обязательств Роскомнадзор самостоятельно без судебного решения дает указание оператору связи блокировать данный сайт. А виновного будут привлекать к административной ответственности.

Более того, по многим фактам распространения запрещенной информации о продаже лекарств или продукции, опасной для жизни и здоровья, сотрудники МВД вместе с представителями Росздравнадзора либо Роспотребнадзора должны проводить доследственную проверку и по ее результатам решать вопрос о возбуждении уголовного дела.

Что важно, разработчики документа предполагают, что, очистив Сеть от недобросовестных дельцов, в перспективе - после 2020 года - можно будет частично отменить запрет на интернет-торговлю лекарствами. Это может произойти после того, как в рамках Единой национальной системы цифровой маркировки и прослеживаемости товаров в России будет осуществлена и маркировка лекарств.

Борьба с нелегальными интернет-аптеками ведется во всех странах. В Великобритании, например, постоянно проверяется аптечный интернет-рынок, производятся контрольные закупки, тестируется качество медикаментов. Чаще всего фальсифицируются препараты для борьбы с ожирением, депрессией, эректильной дисфункцией. В Финляндии, Ирландии, Бельгии онлайн-продажи тоже запрещены.

Однако, в Германии, Нидерландах, Дании и некоторых других странах такая деятельность считается легальной. Так, во Франции ранее запрещенная интернет-торговля медикаментами разрешена с 2013 года. Но оговорено, что создавать веб-сайты для реализации медикаментов могут лишь аптеки, осуществляющие офлайн-продажи лекарственных средств, продавать через Интернет можно только безрецептурные препараты. А для запуска такого сайта надо получить разрешение в региональном агентстве здравоохранения, которое ведет учет всех сайтов. На сайте Минздрава Франции опубликован список зарегистрированных в каждом регионе интернет-аптек. Например, в Париже и его окрестностях функционируют 11 таких онлайн-аптек.

Такой же принцип интернет-продаж лекарственных препаратов и в США. Кроме списка легальных онлайн-аптек, размещаются материалы, предостерегающие от покупок лекарств в нелегальных аптеках и описывающие последствия такого риска.