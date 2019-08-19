О том, присоединится ли Россия к "Большой семерке", как улучшить отношения с Брюсселем и построить общую Европу от Лиссабона до Владивостока, а также о будущем "нормандского формата" говорили в понедельник, 19 августа, президенты России и Франции.

За несколько дней до саммита G7 в Биаррице французский лидер Эммануэль Макрон пригласил российского коллегу в свою летнюю резиденцию, форт Брегансон - обсудить международные дела - Сирию, Ливию, Украину, Иран и безопасность в ЕС. На повестке также состояние и перспективы развития двусторонних отношений. В Париже не скрывают: встреча нужна в преддверии саммита "Группы семи".

Переговоры прошли в формате небольших делегаций, с российской стороны в них приняли участие глава МИД Сергей Лавров, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник президента Юрий Ушаков, посол в Париже Алексей Мешков. Кроме того, лидеры переговорили наедине. А перед этим выступили перед журналистами.

Макрон приветствовал Путина вместе со своей супругой Брижит, которой российский лидер преподнес букет цветов. А потом, прежде чем дать пресс-конференцию, они втроем о чем-то побеседовали. "С высоты птичьего полета посмотрели, как хорош этот уголок Франции, как он красив", - восхитился Путин, оценив по достоинству то, что российскую делегацию Макрон посадил в тень, а сам остался на солнце (пресс-конференция проходила на открытом воздухе при тридцатиградусной жаре).

Не Россия вышла в одностороннем порядке из Договора по противоракетной обороне, не мы вышли из Договора по ракетам средней и меньшей дальности

Одной из тем переговоров стала международная безопасность. "Не Россия вышла в одностороннем порядке из договора по ПРО и ДРСМД", - напомнил Путин. Президент России повторил, что если США произведут такие ударные комплексы, Москва ответит, но их не станет размещать в тех регионах, где американцы их не разместили. "Такое впечатление, что нас просто не слышат", - возмутился глава государства отсутствием реакции европейцев. Сейчас на повестке продление СНВ-3, российские предложения - на столе, а вот от американцев нет ответа. Беспокоят Москву и испытания ядерного оружия, и возможная милитаризация космоса.

Говоря про Идлиб, Путин заметил, что идут постоянные вылазки и переброска боевиков в другие регионы, попытки атак на нашу базу в Хмеймиме, и Москва поддерживает сирийскую армию по купированию этих угроз. Еще он заявил, что хотел бы выяснить точку зрения Франции на проблемы в Ливии и поблагодарил за позицию по возвращению России в Совет Европы.

"Сегодняшняя дискуссия очень важна", - заявил Макрон, назвав собеседника по имени - "дорогой Владимир" и предложив в "этот исторический период" поговорить о кризисах. Прежде всего, это Иран, который должен придерживаться СВПД, также это Украина и позиция нового президента этой страны Владимира Зеленского. Макрон предложил через несколько недель собраться "нормандским форматом". При этом и в Москве, и в Париже считают, что встреча ради встречи никому не нужна, а нужны ощутимые результаты. "Надо добиваться того, о чем договаривались раньше", - заявил Путин. "Альтернативы "нормандскому формату" не существует и мы, безусловно, будем его поддерживать", - сказал он.

"Кризисы будут главной темой нашей дискуссии", - заявил Макрон, пояснив, что на саммите G7 речь пойдет о них же, и поэтому он обязательно предварительно хотел переговорить с Путиным. Еще одна тема - коллективная безопасность, тема ДРСМД; а также - климатические изменения.

"Мир переживает исторический момент, - констатировал Макрон. - Многосторонний подход постоянно подвергается нападкам. Мы должны найти новые механизмы взаимодействия". "Я знаю, Россия - европейская страна и мы верим в Европу от Лиссабона до Владивостока", - сказал он и процитировал Достоевского, фрагмент из романа "Подросток" о том, что главный герой произведения "был более русским, когда он был более европейцем".

Необходимо, чтобы Россия "слилась" с европейским миром, заявил французский президент. "Я верю в эту концепцию", - сказал он, призвав пересмотреть архитектуру доверия между Россией и ЕС, разработать общие методы решения конфликтов. "У России полноправное место в европейской семье, поэтому Франция приложила все усилия, чтобы Россия вернулась в лоно Совета Европы", - сказал он. С Парижем у Москвы крепкие экономические связи и общие идеалы, заметил Макрон.

Дважды журналисты спрашивали о возможном возвращении России в "восьмерку". "Восьмерка" не существует, как я могу возвратиться в организацию, которой не существует", - отвечал президент РФ. Тем более, что участники встречи G7 не приехали на саммит в Россию. И их у нас ждут в любое время. Впрочем, есть и другие важные организации, например, "двадцатка". "Любые контакты с нашими партнерами всегда полезны, мы ничего не исключаем", - произнес он. Путин также сказал про перспективы общей Европы от Лиссабона до Владивостока - "то, что сегодня кажется невозможным, завтра может стать неизбежным". Нужно только вместе над этим работать.

Ситуацию на Украине Макрон назвал раздражителем в отношениях России с Европой. "Разрешение этого конфликта - магическая палочка, которая откроет России путь к возвращению в "семерку", которая может стать "восьмеркой", - считает он. - Даже если нельзя разногласия стереть, можно что-то новое на этом построить". Французский президент призвал перестроить отношения ЕС и Москвы и заметил, что не стоит жить одними и теми же форматами.

Французская журналистка спросила про "ядерный инцидент в Сибири". Путин напомнил, что Северное море - другой регион, и там нет угрозы и повышения радиационного фона, ситуация контролируется, принимаются превентивные меры, а погибших представят к госнаградам.

Еще местных журналистов беспокоили митинги оппозиции в Москве. Путин ответил, что несогласные с решениями избиркомов могут обратиться в суд, и уже есть удовлетворенные обращения. "Граждане имеют право на мирные протесты в соответствии с законом... Но нарушать закон никто не имеет права и доводить ситуацию до абсурда или столкновения с властями. Виновные должны быть привлечены к ответственности", - сказал он. Президент России сравнил ситуацию с протестами "желтых жилетов" во Франции, где погибли 11 человек и 2,5 тысячи получили ранения, многие полицейские пострадали.

"Не хотели бы, чтобы такое было в российской столице, - пояснил он. - Будем делать все, чтобы наша политическая ситуация развивалась в русле закона". Нужно сделать так, чтобы граждане могли, соблюдая общественный порядок, участвовать в демонстрациях, заявил Макрон. "Мы именно так и делаем", - заверил Путин и напомнил, что недавно дважды были санкционированные митинги и прошли они мирно. "Хотел бы, чтобы и у нас и в других странах все происходило без эксцесов. И по закону", - заключил президент РФ.