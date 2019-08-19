Росстат подвел итоги социально-экономического развития за первое полугодие 2019-го.

ВВП составил 100,5% по сравнению с тем же периодом 2018-го (для сравнения - в первом полугодии 2018-го ВВП составил 101,9% по сравнению с 2017-м).

Дальше начинаются всякие "гурманские изыски" - ВВП "очищенный от влияния сезонного фактора" и т.д. В общем, МЭР сообщает, что "рецессии по итогам первого полугодия - нет". Конечно, это лучше, чем если бы констатировали, что она "есть", но, в общем, рост на 0,5% - академически говоря не то, что может вызвать энтузиазм.

Кстати, в "майских указах" ставилась цель - добиться роста выше общемирового. Необходимая задача, если Россия не хочет уступать в мировом конкурентом забеге. Но это не достигнуто в прошлом году. По данным Всемирного банка (ВБ), рост мирового ВВП составил 3,4%, рост российского - чуть больше 2%. При этом ясно, что Мировая экономика растет прежде всего за счет "развивающихся стран", к которым относят и Россию. Но надо сказать, что если смотреть на более длительной дистанции, российские цифры не слишком впечатляют. По данным того же ВБ (наиболее авторитетный источник), в 2000 г. доля РФ в Мировом ВВП (по паритету покупательной способности - ППС) составляла 3,2%. А в 2018-м - 3,1%. Как будто небольшое изменение, но учитывая напряженность конкуренции в Мире - это довольно тревожный результат.

Наша экономика традиционно болезненно зависит от цен на сырье. Соответственно, "подушка безопасности" должна быть толстой

Тем более что в 2008 году доля РФ была 3,9% - т.е. довольно резко поднялась в 2000-2008-м, а с тех пор, в общем, скользит вниз. В последние годы - на фоне вполне высоких цен на нефть... Если во втором полугодии этого года не случится какого-то "рывка" (с чего бы?) - то в 2019-м рост будет ниже, чем в 2018-м... И еще - для любителей статистики. ВВП Индонезии в 2000 г. составлял чуть меньше 59% российского, а в 2018-м - уже 82%. Индия. В 2000 г. ВВП равнялся российскому - а в 2018-м в 2,5 раза превышает! Вот они - РАЗВИВАЮЩИЕСЯ экономики. Конечно, Россия не уникальна. Точно так же отстают в общем забеге страны ЕС (кстати, в 2007-2015 гг. ВВП России превышал ВВП Германии), да и США (вот уже Китай обогнал их по ВВП!). Но проблема в том, что в странах Зап. Европы при этом ВВП на душу населения 40-50 000 долл. (в США и вовсе 62 000), а наша страна никак не может преодолеть барьер в 30 000. Понятно, что Западу "толстеть дальше" куда трудней, чем России...

И последнее. ВВП всех 14 бывших советских республик в 2000 г. составлял 34,7% ВВП России, а в 2018-м - 46,4%. Эти результаты интересны из-за сходных генов: все-таки "все мы вышли из советской шинели", структура экономики, да и нормы трудового поведения во многом схожи... Однако - как и во всем Мире - более бедные республики, естественно, развиваются быстрее, чем более богатая Россия, разрыв сокращается. Практические - хотя, быть может, и не завтрашние - последствия достаточно прозрачны. Если реально сократится разрыв в уровне жизни - меньше станет "понаехавших". Что никак не облегчит нашу экономическую ситуацию.

Специалисты-ученые и депутаты гневно критикуют политику правительства, предлагают разные меры, в основном понижение налогов, увеличение инвестиций, особенно в "человеческий капитал". Конечно, мне, профану, в этих вопросах судить нелепо. Но все-таки хочется думать, что в правительстве тоже "хотят как лучше". И общую их логику понять, кажется, можно: из-за проблем во внешней политике Россия в значительной мере отрезана от мировых финансовых рынков, наша экономика традиционно болезненно зависит от цен на сырье. Соответственно, "подушка безопасности" должна быть толстой.

Тем более в 2008 г. (когда и отношения с Западом были много лучше!) именно эта подушка спасла Россию, когда мы "врезались в Кризис". Между тем, как почти единодушно пишут эксперты, Мировая Рецессия опять подходит: рост слишком долго продолжается, циклический спад неизбежен, в США (и не только там!) надулось много "пузырей", в Битве Гигантов (США - КНР) конца и близко не видно... Наконец, целый ряд индикаторов американского рынка "мигают красным". Последнее вроде бы должно радовать многих российских патриотов - Главвраг накануне рецессии, это ли не Мечта! Но нет... Хорошо годами "бороться с госдепом" на ток-шоу - тут "игра с нулевой суммой", а вот когда речь идет об экономике, вдруг выясняется, что мы в одной лодке, из которой особо прыгать некуда...

Мировая Рецессия опять подходит: рост слишком долго продолжается, циклический спад неизбежен

В общем, можно констатировать: несмотря на все красивые слова, наша экономика движется по инерции, каких-то реальных сильных "драйверов" у нее сейчас нет и даже предложить их не так-то просто.

Другая проблема.

В тех же Майских Указах говорилось про необходимость добиться устойчивого роста населения. В действительности статистика фиксирует устойчивое снижение. Так за январь-май этого года "естественная убыль" составила 180 000 человек (за тот же период 2017 - 147 000). По сравнению с прошлым годом на 51 000 чел. сократилась и рождаемость, на 50 000 уменьшилось число браков (правда, на 56 000 уменьшилось и число разводов). Отчасти это купирует миграция, в итоге общая убыль - ок. 65 000 чел., но благополучной ситуацию не назовешь.

Понятно, что эти вещи хоть и не напрямую, но связаны. Застой в экономике - снижение (как минимум - "не рост") уровня жизни, отсутствие ясных перспектив... Все это и мешает ответственным людям создавать семьи, рожать детей. И хотя денежные выплаты помогают, но, конечно, решить проблему они совершенно не могут.

Все это вместе определяет ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ АТМОСФЕРУ в обществе - как ее назвать, читатель легко решит сам.