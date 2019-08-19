Один из крупнейших медиахолдингов России РБК объявил о новых назначениях в объединенной редакции. Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте издания.

Петр Канаев, с 2017 года занимавший должность первого заместителя соруководителей объединенной редакции, теперь возглавит ее и будет отвечать за работу как официального сайта медиахолдинга, так и газеты РБК. Канаев назвал новое назначение настоящим профессиональным вызовом и заметил, что редакционная политика РБК меняться не будет.

Игорь Тросников, который занимал пост соруководителя объединенной редакции, займет пост заместителя генерального директора РБК. "Медиарынок диктует новые требования к созданию и дистрибуции контента, повышению эффективности редакционных подразделений", - цитирует Тростникова РБК.

Сообщается также, что еще один соруководитель объединенной редакции РБК Елизавета Голикова покидает медиахолдинг и продолжит профессиональную деятельность не в журналистике.