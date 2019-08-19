До выборов в Мосгордуму осталось всего три недели. Зарегистрированные кандидаты в депутаты стараются максимально использовать оставшееся до 8 сентября время для встреч с избирателями, чтобы скорректировать свои программы с учетом их наказов. С какими просьбами идут москвичи к претендентам на депутатские мандаты и что намерены в первую очередь изменить в жизни города кандидаты, узнал корреспондент "РГ".

Главный редактор телеканала "Моя Планета" Николай Табашников идет самовыдвиженцем от избирательного округа N18. В своей предвыборной программе особый акцент он делает на социалке. По его мнению, больше внимания нужно уделять малоимущим и многодетным семьям, поэтому финансирование соцпрограмм нужно увеличивать. Например, предлагает из средств московского бюджета сделать надбавку пенсионерам - по пять тысяч рублей ежемесячно. Намерен кандидат добиваться и запрета пластиковых бутылок, стаканчиков, тарелок... Так он намерен снизить давление на окружающую среду.

Кандидаты стараются использовать оставшееся до выборов время для встреч с горожанами

Нуждается, по мнению кандидата, Москва и в туристическом сборе. По его словам, налог от 120 до 150 рублей способен платить каждый приезжающий в столицу турист. Вырученные деньги было бы хорошо направлять на содержание московских памятников, уверен Табашников. "Конечно же, необходим более жесткий контроль за коммунальщиками и управляющими компаниями, - считает он. - Штрафы за нарушения, которые допускают компании при капремонте и строительных работах, очень низкие. А это развязывает им руки".

При этом в сфере ЖКХ, отмечает собеседник "РГ", работает много мигрантов, но система их трудоустройства должным образом не отлажена. "Допустим, если ГБУ "Жилищник" нанимает людей и привозит их в Москву, то оно и должно нести за них полную ответственность, - объясняет Николай Табашников. - Если сотрудники по тем или иным причинам не устраивают, их нельзя просто взять и уволить. В этом случае организация должна отправить людей обратно домой". Тема ЖКХ, добавил кандидат, самая популярная на встречах с избирателями. Ей, как правило, посвящены 70% вопросов. Людей волнует состояние дворов, подъездов и улиц. Много жалоб поступает на работу и ГБУ "Жилищник". На втором месте - социальные проблемы. "Притом что социальная политика Москвы - самая впечатляющая среди регионов страны", - подчеркивает кандидат.

Директор Научно-практического центра медико-социальной реабилитации инвалидов имени Швецовой Светлана Воловец, баллотирующаяся по округу N2, провела уже около 300 встреч с избирателями. Да и по долгу службы часто общается с общественными организациями инвалидов. Большинство обращений к ней касаются доступной среды для маломобильных граждан. "Общественный транспорт в Москве практически на 90% низкопольный. Но, как оказалось, высота остановочных платформ не везде совпадает с уровнем пола автобусов и троллейбусов, что неудобно для колясочников - говорит она. - А молочные кухни часто не имеют пандусов и комнат, где мамы могли бы оставить детские коляски. То есть получается совсем не доступная среда". Волнуют москвичей и вопросы экологии. Москве, по словам Воловец, давно нужен закон "Об экологической безопасности". Говорит, нужно запретить на первых этажах жилых домов магазины по торговле алкоголем и табаком, отказаться от использования реагентов во дворах и в зеленых зонах, всерьез заняться особо охраняемыми территориями: проводить там санитарную вырубку, организовать патрулирование и разработать четкий регламент охраны таких мест. И, конечно же, взять на контроль раздельный сбор мусора. "Мы часто видим, когда наш мусор собирают в один контейнер и увозят на тот же самый полигон, - отмечает она. - Баки для мусора должны обеззараживаться на специальных полигонах. А у нас получается так: их освобождают от мусора и ставят обратно на место".

Избирателей в основном волнуют вопросы ЖКХ, экологии и соцобеспечения

Самой большой проблемой в столице, по мнению Воловец, являются парковки. Кандидат недоумевает: закон о платных парковках есть, а закона, регулирующего парковочное пространство в целом, нет. "На одной из улиц в моем округе сделали дополнительные 70 парковочных карманов. Это много, - говорит она. - Но буквально через два дня позвонили жители: рассказали, что все места уже заняты транзитным транспортом и такси".

Председатель МО Таганского района Илья Свиридов идет на выборы от избирательного округа N44. Он выбрал пять приоритетов. "Первый - это чистый город. Тем более что в Подмосковье закрываются полигоны. Единственный цивилизованный способ решения этой проблемы - раздельный сбор отходов и их переработка", - говорит он. По его мнению, нужно добиться, чтобы к 2030 году 80% отходов, которые производят москвичи, не скапливались на свалках, а перерабатывались. Сейчас же, по его словам, 95% мусора идет на полигоны. Также кандидат намерен добиваться справедливого распределения средств - чтобы деньги распределялись по районам равномерно и чтобы тратились на социальные нужды. Еще центру Москвы нужно дать статус исторического поселения. Таким образом, убежден он, удастся сохранить памятники, запретить снос дореволюционных построек и защитить исторический город от непомерного аппетита застройщиков. Отдельно остановился на достойных условиях жизни. Напомнил, что в центре еще десятки тысяч людей живут в неприемлемых условиях. Наконец, центр не только для офисов и туристов, но и для москвичей, напоминает Свиридов. По его словам, эту часть города нужно освободить от нелегальных хостелов и ночлежек.