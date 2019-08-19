Чем запомнится москвичам городская Дума шестого созыва?

Одна из самых главных задач любого законодательного собрания - принятие бюджета, в данном случае - городского. Именно от этого документа зависит, сколько средств потратят на реализацию соцпрограмм, здравоохранение, благоустройство, развитие электронных услуг и так далее. Мосгордума принимает устав города, столичные законы и следит за их исполнением. Также этот орган власти ответственен за назначение председателя городской Контрольно-счетной палаты, мировых судей, столичного уполномоченного по правам человека. В МГД заседают 45 депутатов, которые приняли с 2014 года 282 закона. Работа по созданию проектов законов, их обсуждению ведется в профильных комиссиях. Они создаются на время созыва.
"За шестой созыв действительно было сделано очень много. Мы, например, добились того, что в Госдуме теперь рассматривают наши инициативы по изменению Уголовного кодекса в вопросах, касающихся нелегальной миграции", - рассказала "РГ" председатель комиссии Мосгордумы по безопасности Инна Святенко. Еще один резонансный местный, а впоследствии и федеральный закон касается запрета алкоэнергетиков. "Принять его было очень непросто. И трудности даже не политического, а скорее законотворческого характера. Ведь ограничения на продажу, торговые запреты - полномочия федеральных властей. Но мы исходили из того, что это вопрос охраны здоровья населения, общественной безопасности. Пришлось пройти много судов", - добавляет депутат Мосгордумы Александр Семенников. По его словам, сегодня торговля алкоэнергетиками сведена к нулю, а значит, законодатели справились с задачей на 100 процентов.
Нельзя не отметить и закон о жилищных и имущественных гарантиях для переселенцев по программе реновации. По нему власти обязаны учитывать желание граждан на вхождение дома в программу, предоставлять жилье в том же районе и не меньшей площади. "Эти нормы теперь актуальны для миллиона москвичей - то есть каждого 12-го жителя города. А ведь сначала реновацию далеко не все принимали - вспомните митинги на Сахарова. Действительно, многие думали, что это жульничество. А теперь жалобы зеркально изменились - люди, наоборот, просят включить в программу реновации их дом", - говорит Семенников. Знаковым также можно назвать и закон о сохранении льгот для предпенсионеров - женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет. Достигнув этого возраста, москвичи теперь могут, например, бесплатно пользоваться общественным транспортом, для них также бесплатной становится услуга по изготовлению и ремонту зубных протезов. Эти изменения позволили сделать пенсионный маневр более гладким и безболезненным.
По мнению председателя МГД Алексея Шапошникова, позитивный эффект от ряда принятых в VI созыве законов наблюдается уже сейчас. Это и торговый сбор, который существенно повлиял на предпринимательскую среду за счет выравнивания условий работы, и блок антикризисных законов, затрагивающий широкий спектр налоговых льгот (например, нулевая налоговая ставка для впервые зарегистрировавшихся ИП), и закон о промышленной политике Москвы.
Часть выдвинутых уходящим созывом инициатив придется "дожимать" уже новому составу Мосгордумы. Это, например, касается отсутствующего пока регулирования личного электротранспорта. "Эти средства передвижения прочно вошли в повседневную жизнь. Назрели изменения в ПДД. Согласитесь, нельзя считать пешеходом человека на электросамокате, летящего со скоростью 50 км/ч. А по законодательству это пока так", - говорит Инна Святенко.