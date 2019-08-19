Чем запомнится москвичам городская Дума шестого созыва?

Этой осенью истекают полномочия депутатов Мосгордумы VI созыва, и им на смену приходит новая команда. За пять лет городской парламент принял десятки резонансных законов. Некоторые из выдвинутых инициатив уже существенно изменили жизнь москвичей, а какие-то идеи еще только предстоит реализовать, но делать это будут уже новые депутаты. Чем же запомнился москвичам шестой созыв?

Одна из самых главных задач любого законодательного собрания - принятие бюджета, в данном случае - городского. Именно от этого документа зависит, сколько средств потратят на реализацию соцпрограмм, здравоохранение, благоустройство, развитие электронных услуг и так далее. Мосгордума принимает устав города, столичные законы и следит за их исполнением. Также этот орган власти ответственен за назначение председателя городской Контрольно-счетной палаты, мировых судей, столичного уполномоченного по правам человека. В МГД заседают 45 депутатов, которые приняли с 2014 года 282 закона. Работа по созданию проектов законов, их обсуждению ведется в профильных комиссиях. Они создаются на время созыва.

Мосгордума за пять лет приняла 282 закона. Некоторые из них получили федеральный статус

"За шестой созыв действительно было сделано очень много. Мы, например, добились того, что в Госдуме теперь рассматривают наши инициативы по изменению Уголовного кодекса в вопросах, касающихся нелегальной миграции", - рассказала "РГ" председатель комиссии Мосгордумы по безопасности Инна Святенко. Еще один резонансный местный, а впоследствии и федеральный закон касается запрета алкоэнергетиков. "Принять его было очень непросто. И трудности даже не политического, а скорее законотворческого характера. Ведь ограничения на продажу, торговые запреты - полномочия федеральных властей. Но мы исходили из того, что это вопрос охраны здоровья населения, общественной безопасности. Пришлось пройти много судов", - добавляет депутат Мосгордумы Александр Семенников. По его словам, сегодня торговля алкоэнергетиками сведена к нулю, а значит, законодатели справились с задачей на 100 процентов.

Нельзя не отметить и закон о жилищных и имущественных гарантиях для переселенцев по программе реновации. По нему власти обязаны учитывать желание граждан на вхождение дома в программу, предоставлять жилье в том же районе и не меньшей площади. "Эти нормы теперь актуальны для миллиона москвичей - то есть каждого 12-го жителя города. А ведь сначала реновацию далеко не все принимали - вспомните митинги на Сахарова. Действительно, многие думали, что это жульничество. А теперь жалобы зеркально изменились - люди, наоборот, просят включить в программу реновации их дом", - говорит Семенников. Знаковым также можно назвать и закон о сохранении льгот для предпенсионеров - женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет. Достигнув этого возраста, москвичи теперь могут, например, бесплатно пользоваться общественным транспортом, для них также бесплатной становится услуга по изготовлению и ремонту зубных протезов. Эти изменения позволили сделать пенсионный маневр более гладким и безболезненным.

По мнению председателя МГД Алексея Шапошникова, позитивный эффект от ряда принятых в VI созыве законов наблюдается уже сейчас. Это и торговый сбор, который существенно повлиял на предпринимательскую среду за счет выравнивания условий работы, и блок антикризисных законов, затрагивающий широкий спектр налоговых льгот (например, нулевая налоговая ставка для впервые зарегистрировавшихся ИП), и закон о промышленной политике Москвы.

Часть выдвинутых уходящим созывом инициатив придется "дожимать" уже новому составу Мосгордумы. Это, например, касается отсутствующего пока регулирования личного электротранспорта. "Эти средства передвижения прочно вошли в повседневную жизнь. Назрели изменения в ПДД. Согласитесь, нельзя считать пешеходом человека на электросамокате, летящего со скоростью 50 км/ч. А по законодательству это пока так", - говорит Инна Святенко.