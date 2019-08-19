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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Пес ищет хозяина

В столице стало меньше безнадзорных животных
Текст: Ирина Огилько
Российская газета - Столичный выпуск № 183(7941)
В столице за десять лет втрое уменьшилось количество безнадзорных животных - около 20 процентов собак и кошек, попавших в государственные приюты, вскоре находят новых хозяев. Об этом сообщила председатель комиссии по экологической политике Мосгордумы Зоя Зотова.

По ее словам, если в 2007 году в московских государственных приютах находились около 30 тысяч животных, то сейчас их осталось около 13 тысяч: 12 тысяч собак и 1,3 тысячи кошек. "Городские власти стремятся к тому, чтобы количество безнадзорных собак и кошек сокращалось, чтобы все они находили себе дом. Но Москва - крупный мегаполис, на его границе с другими субъектами животным не поставишь шлагбаум, - говорила депутат. - А значит, полностью эту проблему не решить даже за десятилетие. Приюты останутся, но, думаю, животных в них будет все-таки гораздо меньше, чем сейчас. Уже сейчас 20 процентов животных в год разбирают по домам. Да и сами горожане становятся более сознательными, все меньше людей заводят собаку и кошек как игрушку для ребенка, а потом выкидывают их на улицу".

Фото: iStock
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В результате, если в прошлом году было отловлено с улиц 2,1 тысячи собак и 744 кошки, то за первое полугодие этого года с улиц забрали всего 1,2 тысячи собак и 277 кошек. На содержание животных город выделяет в год около 700 миллионов рублей, а лет шесть-семь назад выделялось вдвое меньше. Эти деньги идут на работу всех работающих в городе 13 государственных приютов.Попадают туда животные двумя способами: их сюда приносят (подбрасывают) горожане или о бродячих собаках и кошках заявляют жители района. И тогда животных отлавливает специальная служба при департаменте ЖКХ. Ловцов в каждой бригаде трое, один из них - ветеринарный врач. После он осматривает животных, стерилизует их и чипирует, указывая номер животного и возраст.

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