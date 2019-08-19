На трассе под Тулой автомобили загорелись после ДТП

В Тульской области в результате столкновения загорелись три автомобиля. По предварительным данным, два человека погибли, двое пострадавших.

Авария произошла в 202 километре трассы М-2 "Крым" - на повороте в деревню Грумант. На телефон единой службы спасения сообщение о ДТП поступило в 14:45, сообщил пресс-секретарь регионального главка МЧС Максим Пряхин.

На трассе столкнулись четыре автомобиля, три из них загорелись. Это Kia, ВАЗ-2114 и Lexus. В настоящее время известно о двух погибших и двух пострадавших.

На место аварии выезжали сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая помощь. Для ликвидации горения применялся ствол СВП-600. В настоящее время движения на этом участке трассы затруднено.