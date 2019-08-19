На новом колесе обозрения в Смоленске смогут кататься инвалиды-колясочники. Одна из кабинок 50-метрового агрегата, монтаж которого завершается в Лопатинском саду, предназначена специально для них. В ней комфортно разместится инвалидное кресло, есть место для сопровождающего. Место посадки в кабины оборудовано пандусом, есть возможность без помех добраться до аттракциона от входа в парк, рассказали в дирекции Лопатинского сада.

- Если все так, как заявлено - здорово, я первый приеду прокатиться. Важно же, чтобы не просто прицепили кабинку и заявили, что она для инвалидов. Надо, чтобы весь маршрут протестировал реальный инвалид: оценил удобство и саму возможность использования, - считает смоленский колясочник Евгений Белик. - А то у нас говорят, что "Доступная среда" реализована на 55 процентов. Это значит, что по городу ходят два трамвая и один троллейбус, в которые мы можем попасть.

Низкопольных автобусов, о которых тоже много говорили, не сыщешь. Много вопросов к тротуарам, пандусам, входным группам аптек, жилых домов и других нужных инвалидам мест. Даже там, где устроены пандусы, они далеко не всегда соответствуют СНиПам, а кое-где пользоваться ими просто нереально.

К Лопатинскому саду, кстати, у инвалидов вопросов нет - там все сделано для того, чтобы люди с ограниченными возможностями чувствовали себя комфортно. А новое колесо обозрения будет одинаково удобно для всех.