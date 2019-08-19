В Москве 2-3 октября состоится XIV ежегодная конференция Event Show 2019

Участников приглашают провести два насыщенных и продуктивных дня на конференции "Event Show 2019: full immersion". По традиции лучшие представители event-индустрии со стороны клиентов и агентств, профессиональные организаторы и поставщики услуг проанализируют последние изменения событийного рынка, предоставят самый новый контент, самые блистательные идеи, эффективные решения и возможности для решения ваших бизнес-задач.
Руководители ведущих международных агентств поделятся мировой практикой, креативными идеями и эффективными инструментами ивент-маркетинга.
В фокусе Event Show 2019:
• Feel the world. Тенденции и тренды event-индустрии.
• Эпоха впечатлений. Как поведенческая экономика влияет на event-среду?
• Content and technologies. Синергия WOW и смысла.
• Во имя Big Idea. Технологичность, привнесение смысла в повседневность и креативность: как миллениалы меняют мир.
• Объединение вместо конкуренции. Как коллаборация брендов способствует выигрышу всех сторон?
• An event soul. Метаморфозы креатива.
• Focus on sustainable development. Event-маркетинг через призму КСО.
• Голос регионов. Роль регионов в стандартизации и сертификации национальной индустрии событий.
Лучшие кейсы послужат источником вдохновения для будущих бизнес-идей!
Подробная информация о проекте доступна на сайте.