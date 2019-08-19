В Твери представили обновленную электричку "Иволга 2.0" для МЦД

По первым двум Московским центральным диаметрам, движение по которым должны запустить в конце этого года, будут ходить сразу две модификации городских электричек "Иволга". Первая уже возит пассажиров Курского и Рижского направлений. Вторую, только что собранную, показали журналистам на Тверском вагоностроительном заводе.

МЦД - это "наземное метро" Москвы и ближнего Подмосковья, а это значит, что народу в нем будет ездить много, а остановки должны быть частыми, чтобы пассажиры могли и ехать с комфортом, и при этом иметь возможность быстро зайти и выйти. "Иволги" сконструированы именно для этих целей. У обеих "птичек" плавный ход, разгон и торможение, нет тамбуров, широкие проходы, удобные сиденья, богатый набор сервисов - зарядки, телеэкраны, много поручней, туалеты, места для маломобильных пассажиров и велосипедов. Техническая база у обоих поездов одинаковая, от своей предшественницы "Иволга-вторая" отличается экстерьером - "лицо" у нее сглаженное, тогда как у предыдущей версии вытянутый "нос"", за что многие прозвали поезд "Утконосом", а также длиной - в ней не шесть, а семь вагонов. Но вообще при необходимости обе "Иволги" легко масштабируются до 12 вагонов.

Как рассказал Артем Царев, представитель Центральной пригородной пассажирской компании, от пассажиров поступило более двух тысяч отзывов на первую "Иволгу". После этого в салоне нового состава появились столики, а под каждым сиденьем - зарядки для гаджетов. Всего в каждом не головном вагоне их 84. В вагонах с кабинами - меньше из-за другой комплектации. Кроме того, у новых поездов большая площадь остекления дверей - почти до пола, у "Иволги-1" окна доходят до середины дверей. Также увеличили размер мониторов, они встроены в стеклянные перегородки, отделяющие зону сидений от входных групп. Над дверями расположились новые табло, на которых отображаются не только следующие остановки, но и схема всей линии и пересадок. Стало больше и поручней - они появились даже в межвагонных переходах.

Сейчас на Тверском вагоностроительном заводе уже закончили сборку "Иволги-1". Как рассказал Царев, составы уже ходят с пассажирами на Курском и Рижском направлении будущего МЦД2. "Иволги-2.0" выйдут на Белорусское и Савеловское направление этой осенью, еще до официального запуска движения по МЦД1.