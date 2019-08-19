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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Изменилась в лице

В Твери представили обновленную электричку "Иволга 2.0" для МЦД
Текст: Светлана Батова
Российская газета - Столичный выпуск № 183(7941)
По первым двум Московским центральным диаметрам, движение по которым должны запустить в конце этого года, будут ходить сразу две модификации городских электричек "Иволга". Первая уже возит пассажиров Курского и Рижского направлений. Вторую, только что собранную, показали журналистам на Тверском вагоностроительном заводе.

МЦД - это "наземное метро" Москвы и ближнего Подмосковья, а это значит, что народу в нем будет ездить много, а остановки должны быть частыми, чтобы пассажиры могли и ехать с комфортом, и при этом иметь возможность быстро зайти и выйти. "Иволги" сконструированы именно для этих целей. У обеих "птичек" плавный ход, разгон и торможение, нет тамбуров, широкие проходы, удобные сиденья, богатый набор сервисов - зарядки, телеэкраны, много поручней, туалеты, места для маломобильных пассажиров и велосипедов. Техническая база у обоих поездов одинаковая, от своей предшественницы "Иволга-вторая" отличается экстерьером - "лицо" у нее сглаженное, тогда как у предыдущей версии вытянутый "нос"", за что многие прозвали поезд "Утконосом", а также длиной - в ней не шесть, а семь вагонов. Но вообще при необходимости обе "Иволги" легко масштабируются до 12 вагонов.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
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Как рассказал Артем Царев, представитель Центральной пригородной пассажирской компании, от пассажиров поступило более двух тысяч отзывов на первую "Иволгу". После этого в салоне нового состава появились столики, а под каждым сиденьем - зарядки для гаджетов. Всего в каждом не головном вагоне их 84. В вагонах с кабинами - меньше из-за другой комплектации. Кроме того, у новых поездов большая площадь остекления дверей - почти до пола, у "Иволги-1" окна доходят до середины дверей. Также увеличили размер мониторов, они встроены в стеклянные перегородки, отделяющие зону сидений от входных групп. Над дверями расположились новые табло, на которых отображаются не только следующие остановки, но и схема всей линии и пересадок. Стало больше и поручней - они появились даже в межвагонных переходах.

Сейчас на Тверском вагоностроительном заводе уже закончили сборку "Иволги-1". Как рассказал Царев, составы уже ходят с пассажирами на Курском и Рижском направлении будущего МЦД2. "Иволги-2.0" выйдут на Белорусское и Савеловское направление этой осенью, еще до официального запуска движения по МЦД1.

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