Боец ММА Шлеменко следующий бой проведет на круизном лайнере

Определено время и место следующего боя российского бойца MMA Александра Шлеменко. 5 сентября он сразится с американцем Крисом Ханикаттом в рамках пятого Восточного экономического форума.

Поединок между Шлеменко и Ханикаттом пройдет в рамках турнира Roscongress Vladivostok Combat Night, который состоится на борту круизного лайнера Costa Venezia, сообщает ТАСС.

35-летний Шлеменко за карьеру провел 71 бой, в которых 58 раз одерживал победу. 42 раза Шлеменко выигрывал поединки досрочно. Он также потерпел 12 поражений, а еще один бой был признан несостоявшимся.

31-летний Ханикатт имеет куда более скромный послужной список - всего 15 боев, 11 побед, 3 поражения, и один бой также признан несостоявшимся.