Истребители ТОФ вступили в воздушный бой в стратосфере

Экипажи высотных истребителей МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота на Камчатке провели тренировку по перехвату нарушителя воздушных границ России.

Впервые в бою приняли участие модернизированные высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ.

В роли нарушителя выступил один из самолетов, который должен был в нижних слоях стратосферы на максимальной скорости проникнуть на территорию страны и уйти от преследования.

Как сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский, на перехват подняли другой истребитель-перехватчик МиГ-31БМ на скорости 2500 километров в час и высоте более 20 километров. При этом МиГ-31БМ искал противника самостоятельно, не привлекая наземные средства ПВО.

После захвата цели летчики выполнили электронные пуски ракет класса "воздух-воздух" большой дальности. Всего за летную смену экипажи МиГ-31БМ провели шесть таких вылетов.

Тренировка стала одним из этапов освоения модернизированных самолетов, а также возможностью усовершенствовать навыки летчиков.