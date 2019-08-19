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19.08.2019 04:15
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Истребители ТОФ вступили в воздушный бой в стратосфере

Текст: Юлия Гарднер
Фото: Пресс-служба ВВО Фото: Пресс-служба ВВО
Фото: Пресс-служба ВВО

Экипажи высотных истребителей МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота на Камчатке провели тренировку по перехвату нарушителя воздушных границ России.

Впервые в бою приняли участие модернизированные высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ.

В роли нарушителя выступил один из самолетов, который должен был в нижних слоях стратосферы на максимальной скорости проникнуть на территорию страны и уйти от преследования.

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Как сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский, на перехват подняли другой истребитель-перехватчик МиГ-31БМ на скорости 2500 километров в час и высоте более 20 километров. При этом МиГ-31БМ искал противника самостоятельно, не привлекая наземные средства ПВО.

После захвата цели летчики выполнили электронные пуски ракет класса "воздух-воздух" большой дальности. Всего за летную смену экипажи МиГ-31БМ провели шесть таких вылетов.

Тренировка стала одним из этапов освоения модернизированных самолетов, а также возможностью усовершенствовать навыки летчиков.

Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край
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