Из лагеря в Хабаровском крае 158 детей эвакуировали из-за паводка

Очередную смену в детском оздоровительном лагере "Дружина им. Бонивура" в поселке городского типа Переяславка пришлось завершить на неделю раньше срока. Из-за угрозы затопления дороги на подъезде к лагерю оттуда вывезли 158 подростков в возрасте от 12 до 17 лет.

Как сообщили в пресс-службе правительства Хабаровского края, угроза подтопления возникла после того, как уровень воды в реке Кия, на левом берегу которой находится "Дружина им. Бонивура", превысил неблагоприятную отметку 2,2 метра.

- 35 подростков из числа коренных малочисленных народов перевезены в лагерь "Созвездие". Еще 14, из которых 12 - воспитанники детских домов Комсомольска-на-Амуре, Солнечного и Амурска - сейчас в Хабаровске в Центре туризма, краеведения и спорта ждут, когда их заберут. Остальные отправлены по домам, - рассказала начальник управления общего и дополнительного образования министерства образования и науки края Юлия Зотова.

Деньги за смену, которая продлилась всего шесть дней, родителям готовы вернуть.