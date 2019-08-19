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19.08.2019 09:44
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Из лагеря в Хабаровском крае 158 детей эвакуировали из-за паводка

Текст: Дина Непомнящая

Очередную смену в детском оздоровительном лагере "Дружина им. Бонивура" в поселке городского типа Переяславка пришлось завершить на неделю раньше срока. Из-за угрозы затопления дороги на подъезде к лагерю оттуда вывезли 158 подростков в возрасте от 12 до 17 лет.

Эвакуируются детский лагерь и жители сел под Ачинском, где горит склад

Как сообщили в пресс-службе правительства Хабаровского края, угроза подтопления возникла после того, как уровень воды в реке Кия, на левом берегу которой находится "Дружина им. Бонивура", превысил неблагоприятную отметку 2,2 метра.

- 35 подростков из числа коренных малочисленных народов перевезены в лагерь "Созвездие". Еще 14, из которых 12 - воспитанники детских домов Комсомольска-на-Амуре, Солнечного и Амурска - сейчас в Хабаровске в Центре туризма, краеведения и спорта ждут, когда их заберут. Остальные отправлены по домам, - рассказала начальник управления общего и дополнительного образования министерства образования и науки края Юлия Зотова.

Деньги за смену, которая продлилась всего шесть дней, родителям готовы вернуть.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Общество Семья и дети Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Паводки в России
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