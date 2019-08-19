На Тихоокеанский флот прибыло судно "Александр Рогоцкий"

Гидрографическое судно проекта 19910 "Александр Рогоцкий" прибыло на Камчатку, к месту постоянной дислокации. Закладка судна, предназначенного для Тихоокеанского флота, состоялась в феврале 2016 года на Благовещенском судостроительном заводе.

По окончании постройки в течение нескольких месяцев велись ходовые испытания. Специалисты убедились в безупречной работе главных двигателей и дизель-генераторов, систем и специального оборудования корабля. Только после этого "Александр Рогоцкий" отправился на Камчатку.

"Суда проекта 19910 предназначены для выполнения гидрографических и лоцмейстерских работ в прибрежных районах морей", - рассказал начальник пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту капитан второго ранга Николай Воскресенский.

По его словам, экипажу гидрографического судна предстоит устанавливать и снимать навигационные морские буи и вехи всех типов, заниматься обслуживанием, осмотром, перезарядкой и ремонтом берегового и плавучего навигационного оборудования, а также перевозкой различных грузов.

Справка "РГ"

Водоизмещение судна - более 1200 тонн, длина корпуса - 59 метров, ширина - 11,4 метра. Ледовый класс Arc4 позволяет двигаться в разреженных льдах толщиной до 80 сантиметров. Дальность плавания - около 3500 миль, автономность - более 25 суток. Экипаж - 22 человека.